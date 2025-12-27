Η Τσέλσι προηγήθηκε στο ημίχρονο, όμως η Άστον Βίλα με δύο γκολ του Γουότκινς στην επανάληψη έφυγε με 1-2 από το Stamford Bridge, έφτασε τις 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και παρέμεινε στο -3 από την πρώτη θέση.

Σε ένα εκπληκτικό ματς με δύο «πρόσωπα» στο Λονδίνο, η ομάδα του Ουνάι Έμερι αναδείχθηκε θριαμβεύτρια με 1-2 και γράφει ιστορία αφού για πρώτη φορά σε 111 χρόνια ύπαρξης, ο σύλλογος έφτασε σε 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, η Βίλα κρατήθηκε στο -3 από την κορυφή της Premier League και την Άρσεναλ, ενώ ο απόλυτος πρωταγωνιστής, Όλι Γουότκινς, έφτασε τα… 29 γκολ κόντρα στο Βig-6, περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη ever.



Ο Πάλμερ είχε καλή στιγμή στο 2’ για τους Μπλε, όπως και ο Έντσο Φερνάντες στο 17’, όμως το πλασέ του Αργεντινού πέρασε έξω. Το σκορ για την Τσέλσι, που ήταν σαφώς ανώτερη στο πρώτο μέρος, άνοιξε στο 37’ όταν ο Ρις Τζέμις εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα βρήκε λίγο στον Ζοάο Πέντρο και νίκησε τον Μαρτίνες. Το 1-0 ήταν το σκορ για τα πρώτα 45’ όμως στην επανάληψη, το… έργο ήταν εντελώς διαφορετικό με την Βίλα να παίζει με άλλη προσέγγιση και τον Όλι Γουότκινς να περνά στο ματς.



Μέχρι το 60’ δεν είχε φανεί τίποτα, όμως στο 63’ έγινε το «μπαμ» όταν o Ρότζερς πέρασε στον Άγγλο φορ, εκείνος πλάσαρε, η μπάλα χτύπησε πάνω του και πήγε στα δίχτυα του Σάντσεθ (1-1). Το γκολ έφερε τους φιλοξενούμενους πολύ πιο… ξεψαρωμένους πλέον και με περισσότερη βενζίνη στο ρεζερβουάρ κόντρα σε μια Τσέλσι που φαινόταν «ξεζουμισμένη» σωματικά και πνευματικά. Και η εικόνα μεταφέρθηκε στον πίνακα του σκορ αφού στο 83’ από το κόρνερ του Τιέλεμανς, ο Γουότκινς έκανε τέλεια κεφαλιά στη γωνιά διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.