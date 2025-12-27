Η viral στιγμή του Γκουαρντιόλα στο «City Ground» - Τα «έβαλε» με τον cameraman (vid)

Μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ισπανός τεχνικός στην τα «έβαλε» με έναν cameraman στο «City Ground».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πεπ Γκουαρντιόλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο να δώσει τα εύσημα στους παίκτες του, όμως πηγαίνοντας στην κερκίδα είχε μια περίεργη στιγμή με έναν cameraman.

Ο Ισπανός έδειξε να ενοχλείται από το γεγονός ότι η κάμερα ήταν ακριβώς μπροστά στο πρόσωπό του, με τις αντιδράσεις του να γίνονται Viral.

Ωστόσο όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Πεπ Γκουαρντιόλα το έκανα αστειευόμενος προς τον cameraman, καθώς ήταν αρκετά ευδιάθετος μετά τη νίκη της ομάδας του και είχε όρεξη για χαβαλέ.