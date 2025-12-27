Ιταλικές... σειρήνες για πρώην μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού

Ο Σαντίνο Αντίνο συνδέεται ξανά με τη «Γηραιά Ήπειρο» και συγκεκριμένα με συλλόγους από την Ιταλία, όπως η Κόμο και η Νάπολι που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του νεαρού άσου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Εκρέμ Κονούρ, ο 20χρονος Αργεντινός winger βρίσκεται στη λίστα της Νάπολι, ενώ άλλες πηγές τον εμφανίζουν, επίσης, σε εκείνη της Κόμο, με το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Ρίβερ Πλέιτ να έχει ατονήσει εδώ και αρκετό καιρό.

Ο Σαντίνο Αντίνο ανήκει στη Γοδόι Κρουζ έως τον Δεκέμβριο του 2026 και μπορεί να πουληθεί με ένα ποσό μεταξύ των 5 έως 8 εκατομμυρίων ευρώ.