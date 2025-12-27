Η Χιμπέρνιαν προσγείωσε... απότομα την Χαρτς του Κυζιρίδη

Με τις αναμετρήσεις της 19ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε σήμερα το πρώτο μισό του πρωταθλήματος Σκωτίας.

Η πρωτοπόρος Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη ηττήθηκε με 3-2 στην έδρα της Χιμπέρνιαν και στο ντέρμπι του Εδιμβούργου, σε μια ιστορική αναμέτρηση.

Ιστορική γιατί οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες για πρώτη φορά την ημέρα των Χριστουγέννων του 1875! Μάλιστα, η νίκη της Χιμπέρνιαν ήταν πιο εύκολη απ΄ όσο δείχνει το τελικό σκορ, καθώς προηγήθηκε 3-0 για να δεχθεί δύο τέρματα προς το τέλος.

Η κάτοχος του τίτλου, Σέλτικ, νίκησε στο Λίβινγκστον με 4-2 την τοπική ομάδα και μείωσε από την Χαρτς στους 3 βαθμούς και με παιχνίδι λιγότερο, ενώ τρεις βαθμούς πήρε και η Ρέιντζερς, που επικράτησε δύσκολα της Μάδεργουελ.



Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Χιμπέρνιαν-Χαρτς 3-2 Νταντί-Φόλκερκ 1-0 Λίβινγκστον-Σέλτικ 2-4 Ρέιντζερς-Μάδεργουελ 1-0 Σεντ Μίρεν-Κιλμάρνοκ 0-0 Αμπερντίν-Νταντί Γιουν. 19:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Χαρτς 41

Σέλτικ 38 -18αγ.

Ρέιντζερς 32 -18αγ.

Μάδεργουελ 30

Χιμπέρνιαν 28

Αμπερντίν 24 -17αγ.

Φόλκερκ 24

Νταντί Γιουνάιτεντ 21 -18γ.

Σεντ Μίρεν 17 -16αγ.

Νταντί 16

Κιλμάρνοκ 13

Λίβινγκστον 9 -18αγ.