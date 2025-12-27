Ο Βιρτς χρειάστηκε 1.584 λεπτά για να σημειώσει γκολ με την Λίβερπουλ

Ο Φλόριαν Βιρτς έπρεπε να αναμένει συνολικά 23 αγώνες για να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ πήρε την τρίτη σερί της νίκη στην Premier League το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) αφού επικράτησε με 2-1 της Γουλβς για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο πρωταγωνιστής για τους «reds» ήταν ο Φλόριαν Βιρτς, με τον Γερμανό να βάζει μάλιστα το παρθενικό του τέρμα με την ομάδα.

Ο 22χρονος άσος, που το περασμένο καλοκαίρι η Λίβερπουλ ξόδεψε για εκείνον 125 εκατομμύρια ευρώ χρειάστηκε συνολικά 23 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις για να κάνει «σεφτέ» με την ομάδα του Σλοτ.

Λίγο - πολύ πέρασαν 1.584 αγωνιστικά λεπτά με τη φανέλα των «κόκκινων» για να φτάσει στο σημείο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.