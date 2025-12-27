Κριστιάνο είναι ό,τι θέλει κάνει: Έφτασε τα 956 γκολ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε εις διπλούν στον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Οκχντούντ, φτάνοντας τα 956 γκολ στην καριέρα του.

Με το 2026 να είναι προ των πυλών, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να σκοράρει με τους δικού τους τρελούς ρυθμούς.

Λίγο πριν ο Πορτογάλος μπει στα 41 του χρόνια, πέτυχε δύο ακόμη γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, στον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Οκχντούντ, φτάνοντας τα 956 τέρματα στην τεράστια καριέρα του.

Ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ για την ομάδα του με άουτ εξ επαφής στο 31ο λεπτό, ενώ έκανε to 2-0 με πλασέ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Με αυτά τα γκολ, ο Πορτογάλος έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2025, κάτι που κάνει για 14η φορά σε ένα ημερολογιακό έτος, συνεχίζοντας την πορεία του προς ταν1000 γκολ, που μοιάζει ολοένα και πιο κοντά.