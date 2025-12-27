Πρώτη ιστορική νίκη για το Μπενίν στην τελική φάση του Κόπα Άφρικα

Το Μπενίν μετρά τρεις βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια του, ισοβαθμώντας με τη Σενεγάλη και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στον βαθμολογικό πίνακα.
Η Μποτσουάνα συμβιβάστηκε με τη δεύτερη ήττα της, καθώς στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί με 3-0 από τη Σενεγάλη.
Αργότερα σήμερα (27/12) η Σενεγάλη αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τις δύο ομάδες να μετρούν από 3 βαθμούς έκαστη.
Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες στους συνολικά έξι ομίλους, προκρίνονται στη φάση των «16».
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:
Α όμιλος 26/12 Ζάμπια - Κομόρες 0-0 Μαρόκο - Μάλι 1-1
Β όμιλος
26/12
Αγκόλα - Ζιμπάμπουε 1-1
Αίγυπτος - Νότια Αφρική 1-0
Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα - Τανζανία 19:30
Νιγηρία - Τυνησία 22:00
Δ όμιλος
27/12
Μπενίν - Μποτσουάνα 1-0
Σενεγάλη - ΛΔ Κονγκό 17:00
Ε όμιλος
28/12
Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 17:00
Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 19:30
ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 14:30
Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 22:00