«Σοκ» στην ΑΕ Ηρακλείου - Έχασε τη ζωή του 18χρονος τερματοφύλακας

«Βαρύ» πένθος στον αθηναϊκό σύλλογο που συμμετέχει στην Α' ΕΠΣΑ, καθώς ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης «έσβησε» σήμερα το πρωί (27/12) στις 10:00 σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύτηκε για μέρες. Είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο.

Ένα από τα ταλαντούχα παιδιά και ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου, «έχασε» τη ζωή του στα 18, παρά τις πολλές προσπάθειες των γιατρών. Πριν από λίγες ημέρες είχε παρασυρθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο ως πεζός, μπήκε σε μηχανική υποστήριξη, όμως η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε και δυστυχώς κατέλεξε, «βυθίζοντας» στη θλίψη την οικογένειά του, την ομάδα του και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Η ανακοίνωση της ΑΕ Ηρακλείου για τον άδικο «χαμό» του Βελισσάριου Ζαφειρούλη:

«Δεύτερη μέρα μετά τη Γέννηση του Θεανθρώπου και η ημερομηνία αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές όλων μας.

Των συμπαικτών σου, της Διοίκησης, των Προπονητών σου, αλλά και όλου του κόσμου που είχε την τύχη να σε γνωρίσει, να σε καμαρώσει και να χαρεί ένα αληθινό διαμάντι σαν κι εσένα.

Το ήθος σου, η αξιοπρέπειά σου, αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας.

Καλό Παράδεισο, Βελισσάριε μας. Καλή δύναμη και κουράγιο στην υπέροχη οικογένειά σου.

Το Δ.Σ. της ΑΕ Ηρακλείου».