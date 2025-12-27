Επίθεση με μαχαίρι σε 18χρονο ποδοσφαιριστή στη Νάπολη - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Αναστάτωση στην Ιταλία με τον τραυματισμό ενός 18χρονου ποδοσφαιριστή στη Νάπολη.

Ο Μπρούνο Πετρόνε, παίκτης της ομάδας Άνγκρι στη Serie D, δέχθηκε επίθεση από αγνώστους λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 27ης Δεκεμβρίου, ενώ περπατούσε με φίλους στην Via Bisignano.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια ομάδα ατόμων που έφτασε με σκούτερ επιτέθηκε στον νεαρό, τραυματίζοντάς τον δύο φορές με μαχαίρι, στο πλευρό και την κοιλιά.

Ο Πετρόνε διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και του αφαιρέθηκε η σπλήνα. Η κατάσταση του παραμένει σοβαρή, αλλά οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την ανάρρωσή του.

Τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.