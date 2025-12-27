Δουβίκας, Νίκο Πας και μπήκε 6άδα η Κόμο (vids)

Με τους Δουβίκα και Νίκο Πας να σκοράρουν, η Κόμο πέρασε με το επιβλητικό 0-3 από το Via del Mare κόντρα στην Λέτσε και ανέβηκε στην 6η θέση της Serie A.

Ο Τάσος Δουβίκας βρήκε δίχτυα για 4η φορά φέτος στο Campionato και μαζί με τον Νίκο Πας, που είναι σταθερά σε εκπληκτική κατάσταση, οδήγησαν την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας στα ψηλά. Το αστέρι που ανήκει στην Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στο 20’ με σουτ από τα 30 μέτρα, ο Ραμόν έκανε το 0-2 στο 66’ και ο Έλληνας φορ διαμόρφωσε το τελικό 0-3 κόντρα στην Λέτσε, που ανέβασε την Κόμο στην 6η θέση.

Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, η Κάλιαρι πήρε μεγάλη νίκη στην προσπάθεια που κάνει για να είναι μακριά από τον υποβιβασμό. Οι Σάρδοι, αν και βρέθηκαν να χάνουν, γύρισαν το παιχνίδι και με 1-2 πήραν τη νίκη που στέλνει στο +6 από την επικίνδυνη γραμμή. Στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας και η Granata, που δεν κάνει καλή χρονιά.