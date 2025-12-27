Το τρόπαιο του Betsson Super Cup στον Πειραιά!

Το τρόπαιο του Super Cap στον Πειραιά (30/12, 11:00, 22:00)! Η Betsson, Μεγάλος Ονομαστικός Χορηγός του θεσμού και η ΕΠΟ, φέρνουν το τρόπαιο πιο κοντά στους φιλάθλους, μεταφέροντας τον παλμό της διοργάνωσης στις πόλεις των ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, δημιουργώντας εμπειρίες που ενώνουν τον κόσμο με τις κορυφαίες στιγμές του ποδοσφαίρου.

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από 18 χρόνια, κάνοντας το Trophy Tour πιο ξεχωριστό από ποτέ. Ο σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί την 3η Ιανουαρίου στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το μεγάλο τρόπαιο.

Η πρώτη στάση του Trophy Tour θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά, στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 22:00, μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο Betsson Fan Zone, αφιερωμένο στο Betsson Super Cup.

Στο Fan Zone του Πειραιά ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το τρόπαιο, να φωτογραφηθει μαζί του και να ζήσει μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική εμπειρία. Η περιοχή θα γεμίσει με ποδόσφαιρο, δράση και ενέργεια, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, ποδοσφαιρικές δοκιμασίες, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Το Betsson Super Cup θα διεξαχθεί στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο πλήρως ανακαινισμένο Παγκρήτιο Στάδιο, με αντιπάλους τον Ολυμπιακό, νταμπλούχο Ελλάδας 2024–25 και τον Ο.Φ.Η., φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πρόκειται για μια ιστορική αναμέτρηση, καθώς ο θεσμός επιστρέφει μετά από 18 χρόνια, ενώ οι δύο ομάδες συναντιούνται για δεύτερη φορά σε Super Cup, μετά το 1987.

Το Trophy Tour φτάνει στον Πειραιά και σας καλεί να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας!