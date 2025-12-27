Σύσκεψη για τη Νέα Τούμπα: Τι ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδης - Ποιος θα είναι ο ρόλος του Μάριου Τσάκα

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε σήμερα (27/12) σύσκεψη με την ομάδα εργασίας για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, δίνοντας σαφές στίγμα για τη φιλοσοφία του έργου - Ποιος θα είναι ο ρόλος του Μάριου Τσάκα.

Σύσκεψη στις τάξεις του ΠΑΟΚ, θέτοντας επί τάπητος τη Νέα Τούμπα. Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου ζήτησε, μεταξύ άλλων, η νέα «φωλιά» του Δικεφάλου να αποτυπώνει τον χαρακτήρα του ΠΑΟΚ και να είναι όσο το δυνατόν πιο «θερμή» για όλους, με έμφαση στην ατμόσφαιρα και την ταυτότητα του συλλόγου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού, ενώ ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω ωρίμανση των μελετών από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο. Παράλληλα, συζητήθηκε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, ώστε με την αλλαγή του χρόνου να ξεκινήσουν οι επαφές και οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για το νέο γήπεδο είναι ο Μάριος Τσάκας, ο οποίος από τον Απρίλιο συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ, με προοπτική να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του πρότζεκτ της Νέας Τούμπας.