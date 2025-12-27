Αποθεώνει Νίκολιτς πρώην επιθετικός της Παρτιζάν: «Αξίζει να πανηγυρίσει τον Μάιο, η προπονητική του πρόοδος φαίνεται»

Ο πρώην επιθετικός της Παρτιζάν Νταμίρ Τσακάρ επισκέφτηκε την Ελλάδα και όντας φιλοξενούμενος του Μάρκο Νίκολιτς παρακολούθησε επί έξι ημέρες τις προπονήσεις της ΑΕΚ ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πρακτική άσκηση που του επιτρέπει να γίνει σύντομα κάτοχος άδειας προπονητή UEFA PRO.

Ο 52χρονος Σέρβος, μίλησε με θερμά λόγια για τον Μάρκο Νίκολιτς, επισήμανε πως η προπονητική του πρόοδος φαίνεται από τα όσα έχει πετύχει το πρώτο του εξάμηνο στον πάγκο της ΑΕΚ, ενώ τόνισε πως αξίζει στον συμπατριώτη και φίλο του να πανηγυρίσει τον Μάιο.

«Όλα ήταν εκπληκτικά. Είμαι γεμάτος θετικές εντυπώσεις και οφείλω ανθρώπινη και επαγγελματική ευγνωμοσύνη στον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς και στους συνεργάτες του από το προπονητικό επιτελείο (Αλεξάνταρ Ρόγκιτς, Ράντογε Σμίλιανιτς και Γκόραν Μπασάριτς).

Φέραμε στο μυαλό μας ξανά αναμνήσεις από την περίοδο που πέρασα στην Παρτιζάν, όταν ήμουν σκάουτερ, και εκείνοι οι προπονητές που οδήγησαν την ομάδα στο τελευταίο νταμπλ. Μια αξέχαστη περίοδος.

Όπως ακριβώς και η προπονητική πρόοδος του Νίκολιτς, που αποδείχθηκε μέσα από όλα όσα έκανε αυτή τη σεζόν στον πάγκο της ΑΕΚ. Είμαι πεπεισμένος ότι ένα τέτοιο ανθρώπινο και προπονητικό τιμ με τέτοιο μεγαλείο, αξίζει να γιορταστεί ξανά τον Μάιο, όταν θα απονεμηθεί το κύπελλο», τόνισε ο Νταμίρ Τσακάρ.