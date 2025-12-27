Μπεγερίν: «Δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος στο ποδόσφαιρο»

Ο Έκτορ Μπεγερίν αναφέρθηκε στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, λέγοντας ότι συχνά θεωρείται ανεπιθύμητη στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, καθώς ακούγονται ομοφοβικά συνθήματα.

Σε μια συνέντευξη στην Mundo, ο Ισπανός παίκτης μίλησε για την απουσία ποικιλομορφίας στο ποδόσφαιρο, τονίζοντας ότι ορισμένες μειονότητες, και ειδικά η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, νιώθουν ανεπιθύμητες στα γήπεδα λόγω ομοφοβικών συμπεριφορών.

Οι δηλώσεις του

«Πιστεύω ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δεν νιώθουν ότι εκπροσωπούνται ή ότι είναι άνετα στα ανδρικά γήπεδα. Έχω προσκαλέσει πολλούς φίλους σε αγώνες, αλλά δεν ήθελαν να έρθουν, ούτε καν στις κερκίδες. Τους καταλαβαίνω.

Ξέρω πώς λειτουργεί. Είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να παίρνουν τα παιδιά τους στο γήπεδο, γιατί δεν νιώθουν ασφαλείς από αυτά που βλέπουν.

Πόσα μέλη του προσωπικού στην Ισπανία έχουν γυναίκα ανάμεσά τους; Υπάρχουν μαύροι διαιτητές; Δεν υπάρχει κάποια δομή που να στηρίζει πραγματικά τέτοια μηνύματα.

Ο κόσμος μπορεί να λέει: "Δεν μας πειράζει αν υπάρχει ομοφυλόφιλος παίκτης". Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος, γιατί τα περιβάλλοντα αυτά δεν τους κάνουν να αισθάνονται άνετα. Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί. Σε σχέση με άλλους τομείς, μόλις ξεκινάμε».