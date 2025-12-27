Η Νότιγχαμ Φόρεστ πίστεψε ότι θα κάνει τη «ζημιά» όμως και γκολ και ασίστ του Τσερκί, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με 1-2 από το City Ground και με αγώνα περισσότερο στο Νο1 της Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα παρουσιάστηκε υποτονική κόντρα στην ψυχωμένη, Νότιγχαμ, βρέθηκε λεπτά μακριά από την γκέλα, όμως στο 84’ χάρη στον Τσερκί έφυγε με το 1-2 και στο +1 από την Άρσεναλ, που αργότερα υποδέχεται την Μπράιτον. Σε… safe-mode παρά την ήττα η Φόρεστ.

Το πρώτο μέρος έφυγε ήδη από τη μνήμη όλων σαν να μην έγινε, με τους Cityzens να έχουν την μπάλα πάνω από το 70% αλλά να μην καταφέρνουν να φτιάξουν ούτε μία φάση. Όλα τα λεφτά ήταν η επανάληψη. Στο 46’ οι γηπεδούχοι ζήτησαν δεύτερη κίτρινη στον Ντίας αλλά δυστυχώς για εκείνους πήραν την μπάλα από τα δίχτυα τους στο 48’ όταν μετά την όμορφη κάθετη του Τσερκί ο Ράιντερς με διαγώνιο αριστερό έκανε το 0-1. Στο 51’ η Σίτι βρέθηκε εκατοστά από το να καθαρίσει το ματς αλλά το πλασέ του Τσερκί πήγε στο δοκάρι και στο 51’… έμπλεξαν αφού έπειτα από σούπερ ομαδική προσπάθεια στην κόντρα και ασίστ του Ιγκόρ Ζεσούς στον Χάτσινσον, η Φόρεστ ισοφάρισε (1-1).

Μάλιστα, η Νότιγχαμ λίγο έλειψε να πάρει και το προβάδισμα στο 66’ με τη διπλή ευκαιρία με τους Γκιμπς-Γουάιτ και Σαβόνα, ενώ ο keeper της, Βίκτορ, έκανε εκπληκτική επέμβαση με το πόδι στο 73’ στο πλασέ του Φόντεν από κοντά. Τελικά, η Φόρεστ, που ήταν εξαιρετικά οργανωμένη και στάθηκε πολύ καλά σε όλο το ματς, προδώθηκε στο 84’ όταν ο Γκβαρντιόλ έστρωσε με το κεφάλι στον Τσερκί και εκείνος με δυνατό δεξί πήρε σπίτι του τον τίτλο του MVP γράφοντας το τελικό 1-2.