Και πολύ κράτησε: Επιστροφή στις... ήττες για την Φιορεντίνα!

H Φιορεντίνα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Πάρμα από την οποία ηττήθηκε εκτός έδρας με 1-0 για την 17 αγωνιστική της Serie A, επιστρέφοντας στις... ήττες μετά την ευρεία νίκη κόντρα στην Ουντινέζε.

Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για την... άρρωστη Φιορεντίνα, η οποία μετά την πρώτη της νίκη στην Serie A την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Ουντινέζε, επέστρεψε στις... ήττες κόντρα στην Πάρμα αυτή τη φορά.

Οι «βιόλα» ηττήθηκαν εκτός έδρας με 1-0 με τέρμα που σημείωσε στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης ο Σορένσεν μετά από ασίστ του Πελεγκρίνο.

Η Πάρμα είχε και άλλες καλές στιγμές στο δεύτερο μέρος για να πετύχει περισσότερα τέρματα, αλλά αρκέστηκε στο υπερπολύτιμο 1-0 και τους τρεις βαθμούς της νίκης. Με το «τρίποντο» αυτό η Πάρμα έφτασε τους 17 βαθμούς και ανέβηκε στην 14η θέση της βαθμολογίας.

Η Φιορεντίνα παρέμεινε στην τελευταία θέση του ιταλικού πρωταθλήματος με εννέα βαθμούς και θα πρέπει να αλλάξει ριζικά το αγωνιστικό της πρόσωπο το 2026 για να αποφύγει τον υποβιβασμό σε μία εξαιρετικά κακή σεζόν για την ομάδα της Φλωρεντίας.