Αμορίμ: ««Είχαμε σθένος και ενότητα»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, παραδέχθηκε ότι η νίκη της ομάδας του επί της Νιούκαστλ με 1-0 για την «Boxing Day» δεν ήταν καθόλου... όμορφη, αλλά επαίνεσε το σθένος και την ενότητα των παικτών του.

«Ειδικά εάν δείτε το δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε να αμυνθούμε, μερικές φορές με μια εξάδα στην άμυνα, αλλά υποφέραμε μαζί, και αυτό είναι ένα καλό συναίσθημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πορτογάλος τεχνικός και πρόσθεσε: «Εάν έχουμε πάντα αυτό το πνεύμα, θα κερδίσουμε πολλά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι κάτι που χρειαζόμαστε, να νιώθουμε ότι μπορούμε να κερδίζουμε μερικές φορές χωρίς να παίζουμε τόσο καλά, ότι μπορούμε να κερδίζουμε παιχνίδια με το πνεύμα και με την ενότητα ως ομάδα».

Αυτό ήταν το δεύτερο clean sheet της Γιουνάιτεντ στην σεζόν και ήλθε παρά το γεγονός ότι είχαν μόλις 32% κατοχή και αρκετές απουσίες βασικών, όπως ο αρχηγός Μπρούνο Φερνάντες, ο Αμάντ Ντιαλό και ο Μπράιαν Μπέουμο.

«Το συναίσθημα είναι καλό, αλλά εάν το συγκρίνετε με άλλα παιχνίδια, υποφέραμε πολύ περισσότερο σήμερα, αλλά σε ορισμένες στιγμές, βάλαμε τα πάντα στη διακύβευμα», είπε ο Αμορίμ και συνέχισε: «Ήμασταν μέσα στην περιοχή, βάζαμε το σώμα μας μπροστά από την εστία, αμυνόμασταν σε κάθε σέντρα. Οπότε είναι καλό συναίσθημα να έχουμε clean sheet. Αλλά είχαμε τόσα πολλά παιχνίδια που ελέγξαμε πολύ καλύτερα τον αντίπαλο και δεχθήκαμε ένα γκολ. Μερικές φορές χρειάζεσαι απλώς λίγη τύχη».