ΟΦΗ: «Στις 3 Ιανουαρίου δίνουμε ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο»

Το μήνυμα του ΟΦΗ ενόψει του τελικού του Super Cup.

Σε ρυθμούς Super Cup κινούνται άπαντες στον ΟΦΗ, με τους ασπρόμαυρους με ανάρτηση τους να κάνουν λόγο για δυναμική προπώληση των εισιτηρίων, καλώντας και τους υπόλοιπους φίλους της ομάδας να κλείσουν τη θέση τους.

Αναλυτικά:

Στις 3 Ιανουαρίου δίνουμε ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον τελικό του Betsson Super Cup! 🏆

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται δυναμικά! Μην αργείς! ΑΠΟΚΤΗΣΕ κι εσύ το εισιτήριο σου για τον τελικό του Betsson Super Cup!

Τιμές εισιτηρίων:

Θύρες 12, 13 – 20 ευρώ

Θύρες 14, 15, 16, 17 – 10 ευρώ

*Εισιτήριο στην Θύρα 19 (30 ευρώ) θα μπορούν να αγοράσουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας (2025-26) στις Θύρες 1, 2, 19 & 20. Διαφορετικά, αν το επιθυμούν, θα μπορούν σε οποιαδήποτε άλλη από τις διαθέσιμες Θύρες (12-17).

Tα εισιτήρια είναι διαθέσιμα:

👉🏻 Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ»

‼️Για την αγορά εισιτηρίου στον τελικό του Betsson Super Cup είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η «Κάρτα Φίλου ΟΦΗ» της σεζόν 2025-26, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Όσοι φίλαθλοι έχουν ήδη στην κατοχή τους Κάρτα Φίλου ΟΦΗ για την φετινή σεζόν, είτε για εισιτήρια διαρκείας είτε για μεμονωμένους αγώνες, ΔΕΝ χρειάζεται να την εκδώσουν ξανά. Επίσης, η Κάρτα Φίλου δεν απαιτείται για παιδιά έως 15 ετών.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (δίπλα στη θύρα 9) θα είναι ανοικτά σήμερα 27/12 μέχρι τις 18:00 για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας!

• 👨‍💻www.oficretefc.com

• 📞2810 254674 & 2810 314402

• 📧 [email protected]