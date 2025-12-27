Ντέρμπι Εδιμβούργου για τη Χαρτς, εκτός έδρας αποστολή για Σέλτικ

Με τις αναμετρήσεις για τη 19η αγωνιστική, με την οποία ολοκληρώνεται το πρώτο μισό του πρωταθλήματος, συνεχίζεται το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου η... δράση στην Premiership της Σκωτίας.

Η πρωτοπόρος Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη έχει εκτός έδρας αποστολή, αλλά δεν... απομακρύνεται από το Εδιμβούργο, καθώς αναμετράται εκτός έδρας με τη «συμπολίτισσα» Χιμπέρνιαν στο ντέρμπι της πόλης, με τις δύο ομάδες να έχουν τεθεί αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία την ημέρα των Χριστουγέννων του 1875!



Στο μεταξύ, η -κάτοχος του τίτλου- Σέλτικ αντιμετωπίζει στο Λίβινγκστον την τοπική ομάδα και θέλει τη νίκη, προκειμένου να διατηρήσει την επαφή με τη Χαρτς, ενώ η Ρέιντζερς υποδέχεται στο «Αϊμπροξ» τη Μάδεργουελ.



Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής στην Premiership της Σκωτίας και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Χιμπέρνιαν-Χαρτς 27/12

Νταντί-Φόλκερκ 27/12

Λίβινγκστον-Σέλτικ 27/12

Ρέιντζερς-Μάδεργουελ 27/12

Σεντ Μίρεν-Κιλμάρνοκ 27/12

Αμπερντίν-Νταντί Γιουν. 27/12



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)