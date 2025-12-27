IFFHS: Κορυφαίος διαιτητής για το 2025 ο Τουρπέν

Γαλλική είναι η κορυφαία σφυρίχτρα για το 2025.

Τον κορυφαίο διαιτητή για το 2025 ανέδειξε η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου και δεν είναι άλλος από τον Κλεμάν Τουρπέν. Ο Γάλλος ρέφερι συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους στο σύστημα αξιολόγησης, κατακτώντας αυτόν τον άτυπο αλλά ιδιαίτερα τιμητικό τίτλο.

«Ο Κλεμάν Τουρπέν πραγματοποίησε εμφανίσεις παγκόσμιας κλάσης στις διεθνείς διοργανώσεις, επιδεικνύοντας έλεγχο, ηρεμία και εξαιρετική τοποθέτηση. Ήταν αυτός που έπαιρνε τις αποφάσεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων για τον Γάλλο.

Δεύτερος αναδείχτηκε ο συμπατριώτης του Φρανσουά Λετεσιέ, ενώ την τριάδα σε ισοβαθμία συμπληρώνει ο Σίμον Μαρτσίνιακ από την Πολωνία. Μέσα στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται εννιά διαιτητές από την Ευρώπη, αλλά και ένας από την Αυστραλία και συγκεκριμένα ο Αλιρέζα Φαγκάνι.

Αναλυτικά οι 10 κορυφαίοι διαιτητές για το 2025:

Κλεμάν Τουρπέν - Γαλλία (65)

Φρανσουά Λετεσιέ – Γαλλία (55)

Σίμον Μαρτσίνιακ – Πολωνία (55)

Ίστβαν Κόβατς – Ρουμανία (54)

Μάικλ Όλιβερ – Αγγλία (53)

Φέλιξ Τσβάιερ – Γερμανία (45)

Σλάβκο Βίντσιτς – Σλοβενία (41)

Αλιρέζα Φαγκάνι – Αυστραλία (25)

Μαουρίτσιο Μαριάνι – Ιταλία (25)

Σάντρο Σέρερ – Ελβετία (12)