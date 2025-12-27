Τζόλης και Καρέτσας έβαλαν... στοίχημα ελληνικό δείπνο (vid)

Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας αναμετρήθηκαν χθες (26/12) σε μία ματσάρα, αποκαλύπτοντας και το στοίχημα που έχουν βάλει με έπαθλο ένα ελληνικό δείπνο.

Μπορεί η χθεσινή (26/12) μέρα να ήταν αφιερωμένη στη Boxing Day της Αγγλίας, όμως το ματς της ημέρας έγινε στο Γκενκ του Βελγίου, όπου η τοπική ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα υποδέχθηκε τη Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη.

Οι φιλοξενούμενοι με τον Έλληνα εξτρέμ να κάνει... όργια και χατ τρικ σε ασίστ πέρασε με το εκκωφαντικό 5-3 από την έδρα της Γκενκ, παραμένοντας στα... ψηλά της βαθμολογίας.

Μετά το τέλος του ματς, οι δύο Έλληνες έκαναν δηλώσεις στο βέλγικο dazn αποκαλύπτοντας και το στοίχημα που έχουν βάλει σε προσωπικό επίπεδο τη φετινή σεζόν.

«Την τελευταία φορά με ρωτούσε αν θα παίξω ή όχι γιατί ήμουν άρρωστος. Δεν είχα παίξει τότε οπότε ήταν τυχερός που έμεινα στις έξι ασίστ. Στο τέλος της χρονιάς νομίζω ότι θα νικήσω», δήλωσε αρχικά ο Τζόλης με τον Καρέτσα να ξεσπάει σε γέλια και να απαντάει.

«Νομίζω ότι ο Χρήστος θα έχει περισσότερα γκολ από εμένα, αλλά στις ασίστ θα είμαι εγώ στην κορυφή σίγουρα», τόνισε ο παίκτης της Γκενκ με τους δύο Έλληνες να βάζουν στοίχημα και τον Τζόλη να λέει στον «Kos» πως άμα κερδίσει θα του κεράσει ένα ελληνικό δείπνο στις Βρυξέλλες το καλοκαίρι.