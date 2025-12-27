Το δίλημμα του Λεβαντόφσκι: «Σκεφτόμουν αν έπρεπε να σκοράρω ή όχι»

Για την πίεση την περίοδο των οικονομικών δυσκολιών στην Μπαρτσελόνα και το μπόνους προς την Μπάγερν, μίλησε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Νέα διάσταση σε μια περίεργη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της Μπαρτσελόνα έδωσε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, καθώς αναφέρθηκε στο θέμα του μπόνους που προέβλεπε η συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Πολωνός επιθετικός ρωτήθηκε αν του ζητήθηκε να σταματήσει να βάζει γκολ, ώστε οι Καταλανοί να αποφύγουν την καταβολή 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στους Βαυαρούς, και είπε: «Ήξερα την κατάσταση του συλλόγου. Εκείνη την περίοδο η Μπαρτσελόνα μετρούσε κάθε ευρώ. Δεν με επηρέασε οικονομικά, δεν είχα πρόβλημα με αυτό. Αλλά αναρωτιόμουν αν έπρεπε να σκοράρω ή όχι».

Οι δηλώσεις αυτές επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ που είχε κυκλοφορήσει το 2023, σύμφωνα με το οποίο σε συνάντηση του Λεβαντόφσκι με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, παρουσία και του Ζοάν Λαπόρτα, του ζητήθηκε με κάποιον τρόπο να μη σκοράρει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της σεζόν. Κι αυτό γιατί αν έφτανε τα 25 γκολ, η Μπαρτσελόνα έπρεπε να καταβάλει μπόνους 2,5 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν.

Ο Λεβαντόφσκι είχε σοκαριστεί, καθώς ποτέ στην καριέρα του δεν του είχε ζητηθεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, στα δύο τελευταία παιχνίδια εκείνης της σεζόν δεν βρήκε δίχτυα και οι «μπλαουγκράνα» απέφυγαν να πληρώσουν τους Βαυαρούς.