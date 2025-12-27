Παυλίδης: «Χαρούμενος για τα 50 γκολ με την Μπενφίκα - Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό» (vid)

Για το ορόσημο των 50 γκολ με την Μπενφίκα μίλησε ο Βαγγέλης Παυλίδης, επιλέγοντας κάποια σημαντικά γι' αυτόν τέρματα.

Τα 50 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα έφτασε μέσα σε ενάμιση χρόνο και 86 παιχνίδια ο Βαγγέλης Παυλίδης, γράφοντας τη δική του ιστορία στην ομάδα της Λισαβόνας. «Είμαι στην Μπενφίκα μόνο ενάμιση χρόνο. Είμαι πραγματικά χαρούμενος με αυτό το ρεκόρ», παραδέχτηκε ο 27χρονος επιθετικός σε δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι του συλλόγου.

Ο Παυλίδης σημείωσε το πρώτο του γκολ για τους «αετούς» στον δεύτερο μόλις επίσημο αγώνα του, εναντίον της Κάζα Πία, στις 17 Αυγούστου 2024. Ο Έλληνας επιθετικός, που αποκτήθηκε από την ΑΖ Άλκμααρ το ίδιο καλοκαίρι για περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ, θυμήθηκε ένα «συγκινητικό» αλλά και «χαλαρό» εύστοχο σουτ.

«Είναι πάντα ξεχωριστό να θυμάμαι το πρώτο μου γκολ», τόνισε ο Παυλίδης, ο οποίος σκόραρε ξανά μόνο μία φορά στα επόμενα δέκα παιχνίδια. Ο Έλληνας επιθετικός θυμήθηκε μήνες λιγότερο επιθετικής λαμπρότητας που προηγήθηκαν των πρώτων του δύο γκολ για τον σύλλογο, εναντίον της Σάντα Κλάρα (3-0), στα προημιτελικά του Λιγκ Καπ, στις 30 Οκτωβρίου 2024: «Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα εδώ στην Μπενφίκα, αλλά φυσικά το να σκοράρω γκολ σε κάνει πάντα να νιώθεις καλύτερα και πιο σημαντικός για την ομάδα».

Ο Παυλίδης σκόραρε μόνο επτά γκολ σε 24 αγώνες για την Μπενφίκα το 2024, αλλά φέτος ήταν πολύ πιο παραγωγικός. Το χατ-τρικ που σημείωσε εναντίον της Μπαρτσελόνα στις 21 Ιανουαρίου 2025, στη φάση του πρωταθλήματος UEFA Champions League σηματοδότησε μια καμπή στη σχέση του Έλληνα με το γκολ: «Ήταν πραγματικά ξεχωριστό και σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μου. Ήταν το πρώτο μου χατ-τρικ στο Champions League».

Το «απίστευτο» παιχνίδι εναντίον της Μπαρτσελόνα προηγήθηκε ενός σερί γκολ, που τονίστηκε από αυτό που ο ίδιος θεωρούσε το πιο όμορφο γκολ του όσο έπαιζε για την Μπενφίκα. Ο Παυλίδης τόνισε το «όμορφο» γκολ που σημείωσε εναντίον της Μονακό στις 12 Φεβρουαρίου, στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Champions League. «Καλή τεχνική ικανότητα, καλή πάσα από τον Τομάς Αραούχο. Ήταν ένα καλό γκολ, όμορφο και μια σημαντική νίκη», είπε.

Όταν του ζητήθηκε να επιλέξει το πιο σημαντικό του γκολ, ο Παυλίδης θυμήθηκε ένα ακόμη χατ τρικ που πέτυχε για την Μπενφίκα, αυτή τη φορά σε έναν θρίαμβο της Μπενφίκα στο «Ντραγκάο» (4-1) στις 6 Απριλίου: «Διαλέγω ένα από τα τρία που πέτυχα στην Πόρτο».

Ο Παυλίδης έχει βελτιώσει περαιτέρω το ένστικτό του για γκολ αυτή τη σεζόν, καταγράφοντας 20 γκολ σε 29 παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι στιγμής. Ο Έλληνας επιθετικός ολοκληρώνει ακόμη και το ημερολογιακό έτος στο βάθρο με 43 γκολ, μόνο πίσω από τον Χάρι Κέιν (51 γκολ) και τον Κιλιάν Μπαπέ (59). Ο Έλληνας διεθνής δεν έκρυψε την ικανοποίησή του που τερμάτισε ανάμεσα στους κορυφαίους Ευρωπαίους σκόρερ, αλλά έχει ήδη προβλέψει ένα εξίσου παραγωγικό μέλλον: «Ήταν μια καλή χρονιά για μένα. Είναι φανταστικό να είμαι κοντά τους και μπροστά από άλλους ποιοτικούς παίκτες. Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

Η απόδοση του Βαγγέλη Παυλίδη ικανοποίησε τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος ωστόσο επαναλαμβάνει συχνά ότι οι ικανότητες του επιθετικού δεν περιορίζονται στην περιοχή του πέναλτι. «Μερικές φορές λέω ότι υπάρχουν επιθετικοί που είναι πολύ καλοί επειδή σκοράρουν πολλά γκολ, αλλά την ημέρα που δεν σκοράρουν, η συμβολή τους στην ομάδα είναι μηδενική. Και ο Παυλίδης είναι ο τύπος του επιθετικού που, ακόμα και όταν δεν σκοράρει, η συμβολή του δεν είναι ποτέ μηδενική», τόνισε ο Πορτογάλος προπονητής.

Ο Έλληνας επιθετικός παραδέχεται ότι οι έπαινοι του Μουρίνιο επικυρώνουν τη δουλειά που κάνει εβδομαδιαίως: «Είναι πάντα καλό να ακούω θετικά πράγματα από τον προπονητή και να βλέπω την προσπάθειά μου να βοηθάω την ομάδα να αναγνωρίζεται, εκτός από τα γκολ. Τη στάση μου και την αμυντική μου δουλειά».

«Θέλω να βοηθάω την ομάδα και πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίζει η ομάδα», επανέλαβε, τονίζοντας τη σημασία να πηγαίνει καλά η ομάδα.

