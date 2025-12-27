Βόλος: Κοντά σε Αγιάκουα και Αμπάντα

Διπλό χτύπημα στην άμυνα ετοιμάζει ο Βόλος.

Έτοιμος να κάνει τις πρώτες του μεταγραφές είναι ο Βόλος, ενόψει Ιανουαρίου. Οι «κυανέρυθροι» είναι κοντά στην απόκτηση ενός στόπερ κι ενός αριστερού μπακ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του volosday, στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Ντέρεκ Αγιάκουα, ο οποίος περνάει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει άμεσα συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας 2,5 χρόνων.

Ο 24χρονος Ολλανδός (με ρίζες από την Γκάνα) στόπερ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Γουότφορντ, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια Γεωργίας, Ιμπέρια Τυφλίδας, έχοντας συμμετοχές σε Europa και Conference League.

Έχει ύψος 1.90μ, με την παρουσία του στην άμυνα να δεσπόζει, αφού είναι ανίκητος στο ψηλό παιχνίδι και του αρέσει να προωθείται στην αντίπαλη περιοχή και να σκοράρει.

Ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που έχει έρθει σε συμφωνία με τον Βόλο και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογράψει είναι ο γνωστός από το πέρασμά του από την Ελλάδα Λερόι Αμπάντα! Ο 25χρονος αριστερός φουλ μπακ που έπαιξε σε Λαμία και ΟΦΗ, είναι μια ανάσα από τον Βόλο, που θέλει να δημιουργήσει τρομερό δίδυμο από την αριστερή του πτέρυγα, αφού εκεί υπάρχει και ο Νούριο Φορτούνα.

