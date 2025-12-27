Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η ανανέωση με Ζέλσον

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ζέλσον για νέο συμβόλαιο συνεχίζονται, με τη διαφορά να μειώνεται.

Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ του τον Ζέλσον Μάρτινς και οι συζητήσεις μαζί του για νέο συμβόλαιο βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο υπάρχον συμβόλαιό του υπάρχει όρος για ανανέωση ενός χρόνου, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» του προσφέρουν νέα διετή συμφωνία.

Στις πρώτες επαφές υπήρξε διαφορά στο οικονομικό, η οποία όμως φαίνεται πως μειώθηκε στη δεύτερη πρόταση που κατέθεσαν στον Πορτογάλο εξτρέμ οι Πειραιώτες. Στην πατρίδα του γράφουν πως οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία, την ώρα που αρκετές ομάδες θα ενδιαφέρονταν για την απόκτησή του.

Ο Ζέλσον φέτος έχει κάνει έως τώρα μια πολύ καλή σεζόν, με 17 συμμετοχές, 2 γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.