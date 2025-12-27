Ο Αλμέιδα διέψευσε τα περί παραίτησης από την Σεβίλλη

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, χαρακτήρισε ανυπόστατα τα σενάρια που ανέφεραν ότι έκανε σκέψεις αποχώρησης από τον πάγκο της Σεβίλλης.

Η ιστοσελίδα «COPE Sevilla», είχε επικοινωνία με τον Αργεντινό τεχνικό μετά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν περί παραίτησής του από τον πάγκο των Ανδαλουσιάνων, με τον Ματίας Αλμέιδα, να τονίζει ότι τα δημοσιεύματα είναι ανυπόστατα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Αργεντινός τεχνικός είναι χαρούμενος στην Σεβίλλη και στόχος του είναι να εξαντλήσει το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε το καλοκαίρι.