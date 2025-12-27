Ο Αλμέιδα διέψευσε τα περί παραίτησης από την Σεβίλλη

Η ιστοσελίδα «COPE Sevilla», είχε επικοινωνία με τον Αργεντινό τεχνικό μετά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν περί παραίτησής του από τον πάγκο των Ανδαλουσιάνων, με τον Ματίας Αλμέιδα, να τονίζει ότι τα δημοσιεύματα είναι ανυπόστατα.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Αργεντινός τεχνικός είναι χαρούμενος στην Σεβίλλη και στόχος του είναι να εξαντλήσει το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε το καλοκαίρι.
🚨Informa Rafa Almansa en @DeportesCopeSE que la noticia que ha salido sobre las dudas y la posible salida de Matías Almeyda es completamente falsa.El periodista ha hablado con él vía telefónica y le asegura que su intención es seguir muchos años en Nervión. Feliz y comprometido. pic.twitter.com/U8DJTo0Qpp— La Sevilla Futbolera 🟢⚽🔴 (@LaSevillafut) December 26, 2025