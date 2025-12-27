Αγωνία στη Ρόμα για Πελεγκρίνι

Ο μέσος της Ρόμα τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τετάρτης και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και η διάρκεια απουσίας.

Το πρωτάθλημα της Serie A δεν πηγαίνει διακοπές, με τις ομάδες να έχουν υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο και τη Ρόμα να φιλοξενεί τη Δευτέρα στο Ολίμπικο την Τζένοα.

Ο τεχνικός των «τζαλορόσι», Τζανπιέρο Γκασπερίνι, δεν μπορεί να υπολογίζει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση τον Λορέντσο Πελεγκρίνι, ο οποίος εγκατέλειψε την προπόνηση της Τετάρτης λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Ο 30χρονος μέσος θα υποβληθεί σε εξετάσεις, ώστε να προσδιοριστεί το διάστημα απουσίας του, με τις εκτιμήσεις να μην είναι ενθαρρυντικές.