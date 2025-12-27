Ο Ελ Κααμπί πήρε τον χαμηλότερο βαθμό από τους 11 του Μαρόκου

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του και αντικαταστάθηκε στο 70ο λεπτό.

Το Μαρόκο διοργανώνει το φετινό Copa Africa και έχει μεγάλες βλέψεις, ωστόσο το βράδυ της Παρασκευής, υπέπεσε σε γκέλα μένοντας στο 1-1 με το Μάλι, σε ένα ματς που ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήρε φανέλα βασικού.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, μετά την αδιανόητη γκολάρα που πέτυχε στην πρεμιέρα, στο ματς με το Μάλι κινήθηκε στα... ρηχά και συγκέντρωσε την χαμηλότερη βαθμολογία από τους 11 που ξεκίνησαν για το Μαρόκο.

Συγκεκριμένα ο Ελ Κααμπί βαθμολογήθηκε με 6 που ήταν ο χειρότερος βαθμός που πήρε ποδοσφαιριστής του Μαρόκου, με τον έμπειρο στράικερ να δίνει την θέση του στον Εν Νεσιρί στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης.