Το Μάλι «έκλεψε» βαθμό από το Μαρόκο κι έβαλε… φωτιά στον όμιλο

Η πρώτη "γκέλα" των διοργανωτών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ήρθε στο “Stade Prince Moulay Abdallah” στο Ραμπάτ, όπου έμειναν στο 1-1 με το σύνολο του Τομ Σεντιφίτ.

Το πρώτο ημίχρονο άνηκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους, καθώς είχαν τόσο κατοχή που υπερέβαινε το 63%, όσο και σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρουν. Η σημαντικότερη εξ αυτών ήρθε στο 45’+5′, όταν κέρδισαν πέναλτι με τον Ντίαζ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί, ανοίγοντας το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος μπορεί η μπάλα να ήταν ξανά κυρίως στα πόδια των γηπεδούχων, όμως οι ευκαιρίες που δημιουργούσαν ήταν λιγότερες. Μάλιστα, στο 64′ ήρθε η ισοφάριση, με το δεύτερο πέναλτι του αγώνα. Εκτελεστής ήταν ο Λασίν Σιναγιοκό, ο οποίος πέτυχε το 1-1, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού αγωνίστηκε ως βασικός και αντικαταστάθηκε στο 70ο λεπτό από τον Γιουσέφ Εν Νεσιρί.

Κατά αυτόν τον τρόπο μπήκε… φωτιά στον Α’ Όμιλο, μετά την δεύτερη αγωνιστική. Αυτό συνέβη καθώς το Μαρόκο πλέον έχει 4 βαθμούς, συνεχίζοντας να βρίσκεται στην κορυφή, ενώ το Μάλι και η Ζάμπια ακολουθούν με 2 και στην τελευταία θέση βρίσκονται οι Κομόρες με 1. Την τελευταία αγωνιστική το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει την Ζάμπια και το Μάλι τις Κομόρες, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά, καθώς ούτε οι διοργανωτές δεν έχουν εξασφαλίσει – μαθηματικά – την πρόκριση.

Μαρόκο (Ουαλίντ Ρεγκραγκί): Μπόνο, Μαζράουι, Ογκέρ, Ελ Γιαμίκ, Σαλάχ-Εντίν, Ελ Αϊναουί, Άμραμπατ (82′ Μπεν Σεγκίρ), Ουναΐ (71′ Εζαλζούλι), Ντίαζ (71′ Ελ Κανούς), Σαϊμπαρί (82′ Ραχίμι), Ελ Κααμπί (70′ Εν Νεσιρί)

Μάλι (Τομ Σεντιφίτ): Ντιαρά, Γκασαμά, Ντιαμπί, Ντιένγκ, Καμαρά, Γ. Κουλιμπαλί, Μ. Ντουμπιά (90’+1′ Κ. Ντουμπιά), Μπισουμά (57′ Ντιαρά), Λ. Κουλιμπαλί, Σανγκαρέ (90’+1′ Νενέ), Σιναγιοκό (76′ Τουρέ)