Η Νιούκαστλ είχε την μπάλα, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το γκολ και με 1-0 πήρε πολύτιμη νίκη που τη βάζει σε θέση... Champions League.

Η Boxing Day είχε μόλις ένα ματς έπειτα από 43 χρόνια και αυτό μόλις ένα γκολ. Ευτυχώς, θα μπορούσε να πει ο Ρούμπεν Αμορίμ, αφού η ομάδα του κράτησε το 1-0 κόντρα στην Νιούκαστλ παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες και με αγώνα περισσότερο έπιασε Τσέλσι και Λίβερπουλ και μπήκε στην 5άδα, που πιθανότατα θα δώσει εισιτήριο για την League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης. Παρέμειναν πολύ χαμηλά, εκτος 10άδας οι Magpies.

Από αέρος είχαν τις πρώτες τους φάσεις οι δύο ομάδες, όμως ο Καζεμίρο αμαρκάριστος στο 3’ έστειλε την μπάλα ψηλά με κεφαλιά και στο 13’ εκείνη του Γκιμαράες σταμάτησε ο Λάμενς. Η Νιούκαστλ στη συνέχεια πήρε την κατοχή, έπαιξε στο αντίπαλο μισό, κέρδισε σερί κόρνερ, όμως η Γιουνάιτεντ απείλησε στο 24’ με τον Ματέους Κούνια και στο ίδιο λεπτό άνοιξε το σκορ με το εκπληκτικό βολέ του Ντόργκου έπειτα από πλάγιο του Σο και απομάκρυνση του Βόλτεμαντε. Στο 1-0 έμεινε για το πρώτο μέρος αφού στο 34’ ο σκόρερ είδε τον Ράμσντεϊλ να του λέει «όχι».

Στην επανάληψη, η Νιούκαστλ μπήκε ξανά δυνατά, κέρδισε και πάλι σερί κόρνερ όμως δεν βρήκε ποτέ τη λύση κόντρα στους γηπεδούχους που ήταν αποφασισμένοι να καθίσουν πολύ πίσω για να κρατήσουν το πολύτιμο 1-0. Στο 60’ ο Σέσκο είχε αριστερό σουτ στο οριζόντιο δοκάρι για την Γιουνάιτεντ και στο 62’ τον μιμήθηκε ο Χολ με δικό του μακρινό. Στο 73’ ο Νταλότ αστόχησε στο τετ-α-τετ αν και μάλλον ήταν οφσάιντ και και τίποτα δεν άλλαξε, αφού στο τέλος Γκόρντον και Λιούς δεν έκαναν το κάτι παραπάνω με σουτ με πολύ κόσμο μπροστά τους.