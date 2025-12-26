Επική ανατροπή της Ρέξαμ: Από το 1-3 στο 5-3 απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Μια από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της φετινής Championship πήρε η Ρέξαμ, η οποία κατάφερε να νικήσει με 5-3 την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο Racecourse, αν βρέθηκε να χάνει 3-1 μόλις στο 24ο λεπτό του αγώνα.

Οι παίκτες της Σέφιλντ μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και έδειξαν να «καθαρίζουν» από νωρίς, με τον Μπάμφορντ να βάζει γκολ δύο φορές και τον Ο’Χαρ να προσθέτει άλλο ένα τέρμα, βάζοντας τις «λεπίδες» σε θέση ισχύος. Ωστόσο, η αντίδραση των Ουαλών ήταν εντυπωσιακή.

Ο Μουρ μείωσε στο 28’, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η Ρέξαμ ανέβασε την απόδοσή της. Ο Λόνγκμαν έφερε το ματς στα ίσια στο 52’, με τον Μουρ να κάνει την ανατροπή στο 76’. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γουίντας από την άσπρη βούλα στο 81’, σφραγίζοντας μια μεγάλη νίκη.

Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία της ομάδας του Φιλ Πάρκινσον μετά από έναν μήνα, με τη Ρέξαμ, να ανεβαίνει στη 13η θέση της βαθμολογίας, παίρνοντας σημαντική απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού και με ελπίδες για είσοδο στα playoffs.