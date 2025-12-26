Τα διαφορετικά Χριστούγεννα του Σούμποτιτς στην Αιθιοπία

Ο Νέβεν Σούμποτιτς επέλεξε να περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων μακριά από την άνεση και τη χαλάρωση, ταξιδεύοντας στην Αιθιοπία.

Σκοπός του ταξιδιού δεν ήταν άλλος από το να δει από κοντά το έργο του ιδρύματος που ο ίδιος ίδρυσε, με στόχο τη στήριξη παιδιών σε φτωχές περιοχές του κόσμου.

Σε πολλές περιοχές της Αιθιοπίας, η πρόσβαση στο νερό είναι μια καθημερινή δυσκολία. Οι κάτοικοι πρέπει να κάνουν μεγάλες αποστάσεις για να βρουν πόσιμο νερό και, συχνά, αυτό το βάρος πέφτει στα παιδιά που επιλέγονται από τους μεγαλύτερους.

Το ίδρυμα του Σούμποτιτς θέλει να αλλάξει αυτή την κατάσταση, και έφτιαξε πάνω από 100 σιντριβάνια μέσα σε πέντε χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών του για τα Χριστούγεννα ο ίδιος βρέθηκε στην Αφρική για να δει από κοντά την πρόοδο των έργων και να μιλήσει με τους ανθρώπους εκεί.

«Εδώ νιώθω σαν στο σπίτι μου, χάρη στους υπέροχους ανθρώπους που γνωρίζω. Νιώθω πως έχω πολλούς φίλους. Όλοι θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο όπου τα παιδιά θα ζουν με αξιοπρέπεια».

Όταν ρωτήθηκε γιατί επέλεξε να περάσει τα Χριστούγεννα του με αυτόν τον τρόπο, η απάντησή του ήταν: «Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό είναι το σωστό. Το να περάσω τις γιορτές δίπλα σε μια πισίνα, για μένα, δεν είναι καν επιλογή».