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«Μεγαλύτερο συμβόλαιο και από Ολυμπιακό» - Ελληνική ομάδα για Φορτούνη

Ποδόσφαιρο
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η νέα κρούση προς τον Κώστα Φορτούνη από Ελλάδα, η απόφαση του Ολυμπιακού και οι πιθανότητες να επιστρέψει ακόμα και τον Ιανουάριο.

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«Μεγαλύτερο συμβόλαιο και από Ολυμπιακό» - Ελληνική ομάδα για Φορτούνη