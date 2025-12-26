«Μεγαλύτερο συμβόλαιο και από Ολυμπιακό» - Ελληνική ομάδα για Φορτούνη

Η νέα κρούση προς τον Κώστα Φορτούνη από Ελλάδα, η απόφαση του Ολυμπιακού και οι πιθανότητες να επιστρέψει ακόμα και τον Ιανουάριο.

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