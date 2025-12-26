Άρης: Έμφαση στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου αναμένεται να έχει έντονο ενδιαφέρον για τους κιτρινόμαυρους

Έξτρα ενίσχυση στις μεταγραφές για τον Άρη. Οι κιτρινόμαυροι μπαίνουν στο παζάρι του Ιανουαρίου δυναμικά, με τον Ρουμπέν Ρέγιες να βρίσκεται εδώ και μέρες στην Ισπανία για τις τελικές επαφές με ποδοσφαιριστές, ώστε άπαντες να βρίσκονται στη διάθεση του Χιμένεθ στις πρώτες μέρες του νέου έτους.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 με 4 κινήσεις, με δύο μάλιστα από αυτές να αφορούν στη θέση του αριστερού εξτρέμ και του αριστερού μπακ.

Η αριστερή πλευρά έχει εκθέσει φέτος τον Άρη, με την επίθεση να μοιάζει ακίνδυνη και, αντίθετα, την άμυνα να "μπάζει" σε αρκετές περιπτώσεις.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής της ομάδας έχει πάρει εντολή από τον Μανόλο Χιμένεθ να βρει το καλύτερο που μπορεί σε αυτή την πλευρά, ώστε οι κιτρινόμαυροι να προχωρήσουν τόσο στην απόκτηση ενός χαφ, όσο και ενός ακόμη παίκτη.