Παπαδόπουλος: «Όνειρό μου η Ευρώπη με τον Λεβαδειακό - Κωστή, Τσάπρας, Βήχος μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε κάθε ομάδα»

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή CENTER FOX και τον Βασίλη Βέργη και ήταν άκρως αποκαλυπτικός όσον αφορά την ομάδα των Βοιωτών.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος οδηγεί με σπασμένα φρένα το άρμα του Λεβαδειακού την φετινή σεζόν και είχε κάνει άπαντες να χαζεύουν την ομάδα που έχει δημιουργήσει.

Όπως είναι λογικό, όλοι ενδιαφέρονται να μάθουν τι είναι αυτό που κάνει την ομάδα του να πρωταγωνιστήσει και το πώς έχει δημιουργηθεί ένα άψογο σύνολο.

Ο Έλληνας τεχνικός στην εκπομπή Center Fox και τον Βασίλη Βέργη, αρχικά στάθηκε στην σχέση που έχει με τον ιδιοκτήτη τους Λεβαδειακού και το πώς εκείνος βοηθάει την ομάδα.

«Όταν πήγα στον Λεβαδειακό, ο στόχος της ομάδας ήταν να σταθεροποιηθεί στην Super League. Είχα γνώση της δομής. Πίστεψα σε αυτό το σύνολο, όπως και ο ιδιοκτήτης πίστεψε σε εμένα. Με τον κύριο Κομπότη έχει αναπτυχθεί μια σχέση πέραν της επαγγελματικής, μια σχέση ζωής. Δεν το γνώριζα πριν έρθω εδώ, δεν ξέρω τι λένε, αλλά ίσως και να είναι λίγο παρεξηγημένος. Είναι ντόμπρος, λέει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Ξέρει ποδόσφαιρο και είναι δίκαιος. Δεν παρεμβαίνει ποτέ στην δουλειά του προπονητή. Έχει αστείρευτο χιούμορ, το χαιρόμαστε όταν είμαστε μαζί.

Όταν την περσινή σεζόν είχα δώσει στην διοίκηση την παραίτησή μου, εκείνος με στήριξε και δεν δέχθηκε να φύγω».

Για την δήλωση του ότι ο Λεβαδειακός είναι ομάδα που πρέπει να παίζει για τις θέσεις 5-8, αλλά και τον σχεδιασμό του καλοκαιριού

«Όταν υπήρξε στήριξη και συνέχισα, ήξερα πως η δήλωση που έκανα είχε ρίσκο να χλευαστεί από πολλούς στον χώρο, επειδή την έκανα μέσα στον Ατρόμητο και ενώ η ομάδα μου ήταν τρίτη από το τέλος. Αλλά δεν με ενδιέφερε τι θα πει ο καθένας. Εγώ ήθελα να το ακούσουν οι παίκτες μου να το λέω και δημόσια , για να το πιστέψουν όπως εγώ πίστευα στις ικανότητες τους. Είναι μεγάλη η πίστη μου στην ομάδα.

Το καλοκαίρι χτίσαμε μια ομάδα για τις θέσεις 5-8, όμως για να φτάσουμε ως εκεί έγιναν πολλά πράγματα και συζητήσεις. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το δικό μου συμβόλαιο και αυτό είναι έξυπνο από τον Κομπότη. Δεν κάναμε συζητήσεις για παίκτες, μιλήσαμε για την οργάνωση της όμως. Η εξυπνάδα του ιδιοκτήτη είναι πως προχώρησε με αυτό το πλάνο και αυτήν την στιγμή έχει δημιουργήσει πράγματα όπως τα μεγάλα κλαμπ.

Έχουν επιλέξει βέβαια και παίκτες να μην έρθουν στον Λεβαδειακό, γιατί πήγαν σε ομάδες που στις πόλεις τους έχει σχολεία με αγγλικά. Αυτό είναι σημαντικά για εκείνους».

Για τους πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού που αγωνίζονται τώρα στον Λεβαδειακό

«Ο Παναθηναϊκός τους άφησε να φύγουν. Με την συμβολή του ιδιοκτήτη ήρθαν σε εμάς, τους πείσαμε με την οργάνωση ως ομάδα αλλά και με το πλάνου του προπονητή.

Ο Παλάσιος είναι ένας παίκτης που πρέπει να τους δείξεις πλήρη εμπιστοσύνη για να πάρεις το 100%. Όπως και ο Βέρμπιτς, που γνωρίζαμε το ταλέντο του και τι μπορεί να δώσει σε μια ομάδα. Πρέπει να του δείξεις εμπιστοσύνη για το ταλέντο του και την προσωπικότητα και μετά να τους πεις την αλήθεια».

Για τους Βήχο, Τσάπρα και Κωστή και τις πιθανές μετακινήσεις τους

«Πρέπει μια ομάδα να πουλάει παίκτες ώστε να έχει και έσοδα, όχι μόνο να βάζει ο ιδιοκτήτης. Έχω μιλήσει με την διοίκηση και έχουμε καταλήξει πως η ομάδα θα μείνει έτσι μέχρι το καλοκαίρι, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτο. Δηλαδή αν έρθει μια πάρα πολύ καλή πρόταση, να μη σταθούμε εμπόδιο σε κανέναν, αλλά καλό θα ήταν η ομάδα να μείνει έτσι μέχρι να υλοποιηθεί ο στόχος μας.

Ωστόσο δεν θέλω να βάζω εμπόδια στους παίκτες, να μην κόβω το μέλλον τους. Γνωρίζω πως είναι.

Ο Βήχος, ο Κωστή και ο Τσάπρας μπορεί να είναι πρωταγωνιστές σε κάθε ομάδα.

Δεν πιστεύω ότι θα τους επηρεάσει τον Ιανουάριο αν δεν φύγει κάποιος, γιατί παίζουν καλά και έχουν έναν στόχο.

Κάνω focus σε αρκετούς ποδοσφαιριστές μεγάλων ομάδων που δεν έχουν τον χρόνο που πρέπει. Έχω κάποια κολλήματα όπως κάθε προπονητής. Από το 98 και μετά έπαιζα σαν κεντρικός αμυντικός, έτσι τον Μάγκνουσον τον έχω λατρεία. Όταν μου είπαν για τον Μάγκνουσον είπα κατευθείαν"φέρε τον" και όταν ήρθε του είπα ότι έχω τεράστια υπομονή μαζί του, όπως και με άλλα παιδιά. Αυτή είναι η φιλοσοφία του παιχνιδιού που έχουμε ως ομάδα.

Δεν έχω πει όσον αφορά για κάποια παιδιά που αγωνίζονται ή όχι στον Παναθηναϊκό, έχω όμως πει για κάποιους ποδοσφαιριστές πως αν τους είχα θα μπορούσαν να είναι πολλοί καλοί στην ομάδα μας».

Εν συνεχεία τόνισε πως ο Λεβαδειακός στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου θα κάνει πιθανότητα μια προσθήκη.

Ακόμη μίλησε για τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος, για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Νίκου Παπαδόπουλου