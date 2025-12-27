Part 2: Rebuild στον Παναθηναϊκό! Πρέπει να πουληθεί ο Τετέ; (Stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός εξηγεί αν πρέπει να αποχωρήσει ο Τετέ από τον Παναθηναϊκό και αν πρέπει να αποκτηθεί άλλος παίκτης στη θέση του.

Τα στατιστικά, όπως και η εικόνα, σοκάρουν. Στο σημερινό μας κείμενο, αναλύουμε το πιο fail κομμάτι στο roster του Παναθηναϊκού και αρχίζουμε να σχηματίζουμε μια πρώτη εικόνα γιατί ο οργανισμός βρίσκεται σε διαρκές underperforming. Κρατηθείτε, πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε. Πρέπει να φύγει ο Τετέ; Πρέπει να έρθει κάποιος από εδώ... γύρω και άμεσα;

Παρακάμπτουμε τις θέσεις των αμυντικών χαφ και μετά την ανάλυση στις θέσεις του τερματοφύλακα και της αμυντικής γραμμής που είδαμε εδώ, πάμε να δούμε τις μεσοεπιθετικές θέσεις γιατί οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν. Χωρίς να χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε!

Επιθετικά χαφ (10άρια)

Σκοράρει λιγότερο από ένα γκολ ανά πέντε ματς, δίνει μια ασίστ ανά επτά περίπου ματς, εκτελεί στημένα. Δεν πατάει περιοχή, δεν ντριμπλάρει, κάνει τελικές συνήθως με σουτ εκτός περιοχής. Παίρνει τριάντα πάσες από τους συμπαίκτες του, σαράντα ανά ματς, όμως παίζει σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό.

Φυσικά τα νούμερά του είναι αρκετά χαμηλά, είναι περισσότερο στατικός παίκτης που εκτελεί καλά αλλαγές παιχνιδιού. Δεν είναι γρήγορος, αμυντικά προσπαθεί καθώς μπαίνει σε μονομαχίες.

Λίγα τα παιχνίδια που έχει παίξει, δεν μπορεί να κριθεί. Μπορεί να κριθεί όμως από τους επαγγελματίες που τον δούλεψαν: Μπενίτεθ, Κόντης και Βιτόρια δεν είναι και οι τρείς τρελοί. Προφανώς κάτι βλέπουν... ή δε βλέπουν.

Ξεκάθαρα, ο Αργεντινός φαίνεται πως ούτε έχει προσαρμοστεί, ούτε ξεχωρίζει κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο πάνω του. Ο οργανισμός του Παναθηναϊκού καίγεται, το παιδί δεν μπορεί να βοηθήσει άμεσα.

Αφού δεν μπορούσε να βοηθήσει στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ταμπόρδα, ο Μπενίτεθ του έδωσε βασικό ρόλο στον άξονα. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς όμως δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν κάνει την περσινή χρονιά. Δεν σκοράρει το ίδιο, ασίστ δεν σημειώνει. Πατάει περιοχή αλλά δεν εκτελεί, ούτε ντριμπλάρει. Πάντα ήταν περισσότερο παίκτης να δημιουργεί για τον εαυτό του παρά για τους συμπαίκτες του.

Μπάτζετ Θέσης: 2.500.000 (χωρίς φόρους και χωρίς Τζούρισιτς)

Συμπέρασμα: Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται άμεσα ποδοσφαιριστή στην θέση “10”. Είναι η κυριότερη μεταγραφή που πρέπει να κάνει. Οι παίκτες που παίζουν τώρα, δεν μπορούν όχι απλά να κάνουν την διαφορά, δεν προσφέρουν τα βασικά. Καμία

τροφοδότηση στους υπόλοιπους μεσοεπιθετικούς, καμία πίεση, καμία συνεργασία. Δεν βοηθούν ούτε στο αμυντικό κομμάτι, ούτε στο επιθετικό, ούτε στην μεταφορά της μπάλας. Τα νούμερα και η εικόνα τους είναι φτωχά.

Ο Τζούρισιτς πρέπει να αποχωρήσει το καλοκαίρι, ο Ταμπόρδα να δοθεί άμεσα με την μορφή δανεισμού σε ελληνική ομάδα για να αξιολογηθεί ξανά το καλοκαίρι. Ο οργανισμός του Παναθηναϊκού πρέπει να κινηθεί το γρηγορότερο για την αγορά του

Κωστή από τον Λεβαδειακό, καθώς το παιδί “κουμπώνει” σε ότι ακριβώς έχει ανάγκη η μεσοεπιθετική γραμμή στην θέση “10”.

Ο Κωστή είναι κινητικός, προσφέρει άμεσα βοήθεια στους συμπαίκτες του ως επιλογή πάσας, πράγμα που στον Παναθηναϊκό κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Έχει στοιχεία playmaking, πατά περιοχή, κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Σε αυτόν τον Παναθηναϊκό θα προσφέρει άμεσα λύσεις και το καλοκαίρι θα μπορεί να μπει στον κανονικό του ρόλο, σε rotation και να δίνει λεπτά στο “10” και “8”. Ο Μπακασέτας να μείνει ως δεύτερη λύση καθώς σε ένα περιβάλλον κανονικό, ίσως μπορεί να προσφέρει ποιοτικά λεπτά. Πριν φωνάξετε, διαβάστε και το παρακάτω...

Αριστερός εξτρέμ

Έβαλε τρία γκολ στο ματς με την Γιούνγκ Μπόϊς και έγινε παιχταράς. Ο χειρότερος όλων, δεν προσφέρει τίποτα. Δεν πατά περιοχή, δεν εκτελεί, αμυντικά δεν δίνει κάτι, μεταφορά μπάλας δεν έχει. Παίζει μόνιμα βασικός το τελευταίο διάστημα και κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί. Το μόνο θετικό, έχει μια ικανότητα να περάσει τον αντίπαλό του και αυτό όμως το κάνει σε νορμάλ νούμερα, όχι κάτι ιδιαίτερο.

Τον βάζω ξανά εδώ, γιατί όταν άρχισε η χρονιά λογιζόταν ως βασικός αριστερός εξτρέμ με τον Ζαρουρί να είναι ο δεύτερος.

Μπάτζετ Θέσης: 2.100.000 (χωρίς φόρους)

Συμπέρασμα: Η μεσοεπιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού και ειδικότερα η αριστερή πλευρά χρειάζεται άμεσα ενίσχυση. Πρέπει να αποκτηθεί ένας τώρα, άμεσα, για βασικός και ένας το καλοκαίρι. Για τον Ζαρουρί θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να μην συνεχίσει μετά το καλοκαίρι, ο Τζούρισιτς θα πρέπει να αποχωρήσει τότε.

Άμεσα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποκτήσει έναν παίκτη που θα παίζει και αριστερά και στο “10”. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να ενταχθεί ομαλά και ο Κωστή, θα υπάρχει και ο Μπακασέτας με τον Τζούρισιτς για να βγει η χρονιά.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υποστηρίξει τίποτα, η μεσοεπιθετική του γραμμή δεν βοηθά πουθενά. Είναι το κύριο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Δεν σκοράρει κανείς, δεν αμύνεται κανείς, δεν δημιουργεί κανείς.

Δεξιός εξτρέμ

Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Αυτός που πρέπει να αποχωρήσει πρώτος. Για να σοβαρευτούμε, ναι παίρνει πολλά λεφτά, δεν κάνει την διαφορά που κάνει ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας και ο Ποντένσε αλλά μια στιγμή... αν αυτοί ήταν στον Παναθηναϊκό θα την έκαναν; Βάζετε το χέρι σας στην φωτιά;

Φυσικά και θα θέλει να φύγει και να γυρίσει στην πατρίδα του, έχει συνεχόμενα άσχημα περάσματα στην Ευρώπη. Ελάτε στην θέση του όμως, στον Παναθηναϊκό που είναι τώρα χαίρεται κανείς το ποδόσφαιρο; Έχετε σκεφτεί την εικόνα του Παναθηναϊκού χωρίς τον Τετέ, ο μόνος που κάνει κάποια πράγματα με συνέπεια είναι...

Ξεκίνησε βασικός την χρονιά, τραυματίζεται και ταξιδεύει. Ή το ανάποδο, δεν έχω καταλάβει. Εξαιρετικός στα transitions και στην πίεση, καμία συνοχή σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τακτική. Πάντα είναι καλύτερος αυτός που δεν παίζει.

Ουδέν σχόλιο.

Μπάτζετ Θέσης: 4.300.000 (χωρίς φόρους)

Συμπέρασμα: Ο Τετέ πρέπει να μείνει μέχρι το καλοκαίρι και σε αυτό το διάστημα να δουν τι θα γίνει με τον Πελίστρι. Λειτουργεί και σαν ασφάλεια. Ο Βραζιλιάνος είναι με διαφορά ό,τι πιο υποφερτό σε απόδοση, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Τετέ θα είναι ακόμα χειρότερος.

Μεσοεπιθετικά, ο Παναθηναϊκός είναι σε απόγνωση, το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό με τον Τετέ να είναι ο μόνος που προσφέρει. Άμεσα απόκτηση αριστερού εξτρέμ που να παίζει στο “10” και Κωστή. Ζαρουρί δεν έχει θέση, Τζούρισιτς να μείνει μέχρι το καλοκαίρι, Ταμπόρδα δανεικός και Πελίστρι να προσπαθήσουν να τον επαναφέρουν. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Ποντένσε, αμφιβάλλω αν θα έδειχναν καλύτερη εικόνα από τον Τετέ σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, εκτός και αν έχετε αντίθετη άποψη. Για να δούμε...