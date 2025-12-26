Στο κλίμα των Χριστουγέννων το «Γ. Καραϊσκάκης» (pics)

Σε χριστουγεννιάτικο mood βρίσκεται το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να στολίζουν το φαληρικό γήπεδο με όμορφα στολίδια λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι σχετικές φωτογραφίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός: 🏟🎄🎅 G. Karaiskakis is definitely in a 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 mood! pic.twitter.com/pKGUvFaxBn — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 26, 2025