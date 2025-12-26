Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Στο κλίμα των Χριστουγέννων το «Γ. Καραϊσκάκης» (pics) 26-12-2025 18:19 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Σε χριστουγεννιάτικο mood βρίσκεται το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να στολίζουν το φαληρικό γήπεδο με όμορφα στολίδια λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. Οι σχετικές φωτογραφίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός: 🏟🎄🎅 G. Karaiskakis is definitely in a 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 mood! pic.twitter.com/pKGUvFaxBn— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 26, 2025 Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Ούτε με τη βοήθεια του κοινού: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας είσαι έτοιμος για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Πιο κάτω κι απ’ τον Σύριζα: Το κόμμα που στόχευε πολύ ψηλά εξαϋλώθηκε στην τελευταία δημοσκόπηση instanews.gr 4 γκολ στην Μπαρτσελόνα, τα 3 σε μισή ώρα: Το 10άρι που αφήσαμε να φύγει απ' την Ελλάδα, έβγαλε μάτια στην Ισπανία menshouse.gr «Για 'μένα το λες αυτό ρε;»: Η μέρα που ο Τάρπλεϊ τιμώρησε με μπουνιές τον… «Έλληνα Μπάρκλεϊ» για το ασυγχώρητο ατόπημά του menshouse.gr Το πρόσωπο που φοβάται η ΝΔ: Το φαβορί για τη θέση του Ανδρουλάκη εάν γίνει αλλαγή αρχηγού εν πλω στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Ο παίκτης που είναι το μεγαλύτερο project του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Μετά την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ: Το νέο βήμα του Βασίλη Χιώτη dailymedia.gr Στο κλίμα των Χριστουγέννων το «Γ. Καραϊσκάκης» (pics) SHARE