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Στο κλίμα των Χριστουγέννων το «Γ. Καραϊσκάκης» (pics)

Ποδόσφαιρο
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Σε χριστουγεννιάτικο mood βρίσκεται το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να στολίζουν το φαληρικό γήπεδο με όμορφα στολίδια λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι σχετικές φωτογραφίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

 

Στο κλίμα των Χριστουγέννων το «Γ. Καραϊσκάκης» (pics)