Δεν έβγαλε νικητή το Ανγκόλα-Ζιμπάμπουε

Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Αγκόλα και Ζιμπάμπουε (1-1), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Γκέλσον Ντάλα άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό για την Αγκόλα, ενώ ο Νόλετζ Μουσόνα ισοφάρισε για την Ζιμπάμπουε, στο 45+6΄, με το β΄ μέρος να μην αποδεικνύεται... παραγωγικό για τις δύο ομάδες.

Μετά την ήττα της με 2-1 από τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα, η Αγκόλα μετρά 1 βαθμό, ενώ 1 βαθμό έχει και η Ζιμπάμπουε αφού είχε ηττηθεί με 2-1 από την Αίγυπτο, για την 1η αγωνιστική του Β΄ ομίλου.

Αγκόλα και Ζιμπάμπουε είναι αντιμέτωπες με... πρόωρο αποκλεισμό και χρειάζονται νίκη την επόμενη εβδομάδα για να ελπίζουν.



Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:

Α όμιλος 26/12 Ζάμπια - Κομόρες, 19:30 Μαρόκο - Μάλι, 22:00

Β όμιλος

26/12

Αγκόλα - Ζιμπάμπουε 1-1

Αίγυπτος - Νότια Αφρική 17:00

Γ όμιλος

27/12

Ουγκάντα - Τανζανία 19:30

Νιγηρία - Τυνησία 22:00

Δ όμιλος

27/12

Μπενίν - Μποτσουάνα 14:30

Σενεγάλη - ΛΔ Κονγκό 17:00

Ε όμιλος

28/12

Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 17:00

Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 19:30

ΣΤ όμιλος

28/12

Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 14:30

Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 22:00