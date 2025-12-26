Δεν έβγαλε νικητή το Ανγκόλα-Ζιμπάμπουε

Ο Γκέλσον Ντάλα άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό για την Αγκόλα, ενώ ο Νόλετζ Μουσόνα ισοφάρισε για την Ζιμπάμπουε, στο 45+6΄, με το β΄ μέρος να μην αποδεικνύεται... παραγωγικό για τις δύο ομάδες.
Μετά την ήττα της με 2-1 από τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα, η Αγκόλα μετρά 1 βαθμό, ενώ 1 βαθμό έχει και η Ζιμπάμπουε αφού είχε ηττηθεί με 2-1 από την Αίγυπτο, για την 1η αγωνιστική του Β΄ ομίλου.
Αγκόλα και Ζιμπάμπουε είναι αντιμέτωπες με... πρόωρο αποκλεισμό και χρειάζονται νίκη την επόμενη εβδομάδα για να ελπίζουν.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:
Α όμιλος 26/12 Ζάμπια - Κομόρες, 19:30 Μαρόκο - Μάλι, 22:00
Β όμιλος
26/12
Αγκόλα - Ζιμπάμπουε 1-1
Αίγυπτος - Νότια Αφρική 17:00
Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα - Τανζανία 19:30
Νιγηρία - Τυνησία 22:00
Δ όμιλος
27/12
Μπενίν - Μποτσουάνα 14:30
Σενεγάλη - ΛΔ Κονγκό 17:00
Ε όμιλος
28/12
Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 17:00
Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 19:30
ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 14:30
Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 22:00