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Δεν έβγαλε νικητή το Ανγκόλα-Ζιμπάμπουε

Ποδόσφαιρο
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Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Αγκόλα και Ζιμπάμπουε (1-1), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Γκέλσον Ντάλα άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό για την Αγκόλα, ενώ ο Νόλετζ Μουσόνα ισοφάρισε για την Ζιμπάμπουε, στο 45+6΄, με το β΄ μέρος να μην αποδεικνύεται... παραγωγικό για τις δύο ομάδες. 

Μετά την ήττα της με 2-1 από τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα, η Αγκόλα μετρά 1 βαθμό, ενώ 1 βαθμό έχει και η Ζιμπάμπουε αφού είχε ηττηθεί με 2-1 από την Αίγυπτο, για την 1η αγωνιστική του Β΄ ομίλου.

Αγκόλα και Ζιμπάμπουε είναι αντιμέτωπες με... πρόωρο αποκλεισμό και χρειάζονται νίκη την επόμενη εβδομάδα για να ελπίζουν.

 
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:


Α όμιλος 

26/12

Ζάμπια - Κομόρες, 19:30

Μαρόκο - Μάλι, 22:00

 

Β όμιλος
26/12
Αγκόλα - Ζιμπάμπουε      1-1
Αίγυπτος - Νότια Αφρική 17:00

Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα - Τανζανία 19:30
Νιγηρία - Τυνησία 22:00

Δ όμιλος 
27/12
Μπενίν - Μποτσουάνα 14:30
Σενεγάλη - ΛΔ Κονγκό 17:00

Ε όμιλος 
28/12
Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 17:00
Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 19:30

ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 14:30
Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 22:00

Δεν έβγαλε νικητή το Ανγκόλα-Ζιμπάμπουε