Πιθανό «διαζύγιο» Ρεάλ - Αλάμπα το καλοκαίρι του 2026

Το μέλλον του Νταβίντ Αλάμπα στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει αβέβαιο, με όλα να δείχνουν πως οι δύο πλευρές φτάνουν στην ολοκλήρωση της συνεργασίας τους το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό στο θέμα του Αυστριακού αμυντικού.

Παρότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη επικοινωνία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον παίκτη, οι ενδείξεις είναι ότι οι «μερένγκες» και ο Αλάμπα αναμένεται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά το πέρας της σεζόν.

Ο Αλάμπα, αποκτήθηκε το 202 από την Μπάγερν Μονάχου, προσέφερε σημαντικές λύσεις στην άμυνα της Ρεάλ, ωστόσο τα προβλήματα τραυματισμών και ο ανταγωνισμός στο ρόστερ φαίνεται να επηρεάζουν τον σχεδιασμό του συλλόγου.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη απόφαση ή ανακοίνωση, όμως, όπως τονίζει ο Ρομάνο, η αίσθηση είναι πως το καλοκαίρι του 2026 θα σημάνει το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.