Μοναδικό ρεσιτάλ του Τζόλη με χατ-τρικ σε... ασίστ!

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστικής στο διπλό της Μπριζ έδρα της Γκενκ του Καρέτσα (3-5) με ένα ανεπανάληπτο προσωπικό σόου.

Ούτε ο Άγιος Βασίλης δεν μοίρασε τόσα δώρα, όσα ο Χρήστος Τζόλης στο Γκενκ. Απέναντι στον προπονητή που τον απογείωσε στην Μπριζ (Νίκι Χάγεν) και στο καλό του φιλαράκι τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο Έλληνας άσος ήταν... ασταμάτητος.

Ο Τζόλης σέρβιρε τα δύο πρώτα γκολ σε Βέλτεσεν (13') και Βέρμαντ (22'), όμως δεν σταμάτησε εκεί.

Σε ένα χορταστικό ματς που είχε οκτώ γκολ, όταν το σκορ πήγε στο 3-3, ο Έλληνας άσος μίλησε και πάλι. Έδωσε τρίτη ασίστ στον Στάνκοβιτς (80', 3-4) και έβαλε φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στο ασύλληπτο 3-5 που φέρνει τους Φλαμανδούς ξανά στην κορυφή, αλλά με παιχνίδι περισσότερο από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Ο Τζόλης συνεχίζει την εξωγήινη χρονιά του, έφτασε τα 11 γκολ και τις 15 ασίστ σε 30 εμφανίσεις με την Μπριζ και κάθε μέρα που περνάει εκτινάσσει όλο και περισσότερο την χρηματιστηριακή του αξία στο ευρωπαϊκό στερέωμα.