Ιδιαίτερα εκθέματα στο Μουσείο της ΑΕΚ με... άρωμα Εθνικής (pic)

Από το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ ανακοινώθηκε πως για το επόμενο διάστημα οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν κάποια ιδιαίτερα εκθέματα που αφορούν τη σύνδεση της Ένωσης με την Εθνική Ελλάδος.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Από αύριο 27 Δεκεμβρίου και για το επόμενο διάστημα οι επισκέπτες του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν κάποια ιδιαίτερα εκθέματα.

Στην ειδική προθήκη που είναι αφιερωμένη στη σύνδεση της ΑΕΚ με την Εθνική Ελλάδας, εκτίθενται τέσσερις φανέλες που φορούσαν ισάριθμοι σημαντικοί ποδοσφαιριστές σε αγώνες εναντίον της Εθνικής μας, στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 και την αρχή εκείνης του ‘70.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη φανέλα του εμβληματικού αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας, Μπόμπι Μουρ, του περίφημου Άγγλου τερματοφύλακα, Γκόρντον Μπανκς, του θρυλικού Πορτογάλου «μαύρου πάνθηρα», Εουσέμπιο και του κορυφαίου Σοβιετικού επιθετικού, Ανατόλι Μπανισέφσκι.

Σε συνδυασμό με το ειδικό εκπτωτικό εορταστικό πακέτο που ισχύει είναι ευκαιρία να προγραμματίσουν μια επίσκεψη στο Μουσείο εκείνοι που ακόμη δεν έχουν έρθει ή εκείνοι που θα ήθελαν να το ξαναεπισκεφτούν!