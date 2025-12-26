Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε τους κραδασμούς, διαχειρίζεται και την επιτυχία

Η ΑΕΚ πέτυχε το απόλυτο στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν, δημιουργώντας τις ιδανικότερες των συνθηκών για τους στόχους που έχει θέσει και στις τρεις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει. Για να φτάσει στο «σήμερα» πάντως, δεν διέσχισε έναν εύκολο δρόμο…

Η Ένωση, που μπήκε στη σεζόν έχοντας ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό «ΠΡΕΠΕΙ» πάνω από το κεφάλι της, χρειάστηκε να διαχειριστεί συνθήκες ιδιαίτερης πίεσης. Χρειάστηκε να διαχειριστεί κραδασμούς. Ήττες σε ντέρμπι, στραβά αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε πως μέσα στον μήνα Οκτώβρη ο Δικέφαλος, υπέστη τρία δυνατά χτυπήματα. Χάνοντας στην πρεμιέρα του UEFA Conference League από την Τσέλιε στη Σλοβενία και τα δυο ντέρμπι από ΠΑΟΚ-Ολυμπιακό σε Νέα Φιλαδέλφεια και Γ. Καραϊσκάκης.

Ήταν τρεις ήττες σκληρές. Που έφεραν έντονη κριτική και έβαλαν επιπλέον πίεση σε μια νέα ομάδα που βρισκόταν υπό κατασκευή, μόλις στο πρώτο τρίμηνο της δημιουργίας της. Η ΑΕΚ για να αντέξει, να πατήσει στα πόδια της και να χτίσει με κόπο αυτό το come back από αρχές Νοέμβρη μέχρι σήμερα, διέθετε κάποια «συστατικά» ευρύτερα σαν οργανισμός, που αν δεν τα ειχε, θα μπορούσε πολύ εύκολα να κλονιστεί, να λυγίσει και να πάρει την κάτω βόλτα.

Πρώτο και κύριο συστατικό, η στάση του Μάριου Ηλιόπουλου. Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, με τον τρόπο που είναι δίπλα στην ομάδα τώρα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ήταν δίπλα στην ομάδα και τότε! Υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο των Ριμπάλτα-Νίκολιτς και στο μακροπρόθεσμο πλάνο που είχε εκπονηθεί και τίποτα απολύτως δεν μπορούσε να κλονίσει το δέσιμο των τριών ανδρών.

Η ΑΕΚ έβγαζε μια διοικητική ηρεμία που ήταν η αρχή όλων προκειμένου να απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς. Είναι απλό να το καταγράφεις αλλά πολύ δύσκολο να το εφαρμόζεις ιδίως όταν είσαι ένας νέος παράγοντας στο χώρο. Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν επηρεάστηκε από κανέναν και από τίποτα και έβλεπε μπροστά, μακροπρόθεσμα ποντάροντας με κλειστά μάτια στους... ειδικούς και σε αυτούς που είχε εμπιστευτεί και είχε φέρει ο ίδιος για ανοικοδομήσουν αγωνιστικά μια ομάδα σχεδόν από το μηδέν.

Το δεύτερο συστατικό, έχει την υπογραφή του Μάρκο Νίκολιτς και το πως διαχειρίστηκε ο ίδιος εντός αποδυτηρίων με όλους τους ποδοσφαιριστές του, αυτές τις δυσκολίες ή αν θέλετε την αγωνιστική κοιλιά που έκανε η ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός στήριξε απόλυτα, με όποιον τρόπο μπορούσε, ακόμα και δημόσια - με κάποιες τοποθετήσεις του τότε θυμίζουμε να γίνονται αντικείμενο συζήτησης όπως αυτές μετά το Καραϊσκάκη - τους ποδοσφαιριστές του. Στήριξη με πράξεις και όχι στα λόγια.

Η ΑΕΚ βγάζοντας διοικητική ηρεμία και έχοντας έναν προπονητή που έδειχνε προς τους παίκτες του πως δεν χάνει τον προσανατολισμό του και την πίστη του προς αυτούς, μπόρεσε να σταθεί στα πόδια της. Μπόρεσε να ξεπεράσει τους κραδασμούς και να διαχειριστεί άριστα αυτή τη δύσκολη καμπή. Η ΑΕΚ λοιπόν στα δύσκολα τεσταρίστηκε και έδειξε τον χαρακτήρα της.

Πλέον, με το χαρτί να έχει γυρίσει ολοκληρωτικά και την ομάδα να πετάει από το ένα θετικό αποτέλεσμα στο άλλο έχοντας κάνει ένα επικό ντεμαράζ που την τοποθετεί στην κορυφή της Super League, στους 8 του Κυπέλλου και στους 16 του Conference, περνάει ένα διαφορετικό τεστ. Αυτό, της διαχείρισης της επιτυχίας. Και μέχρι τώρα παίρνει άριστα. Αυτός που αποτελεί και εδώ το παράδειγμα για όλους είναι ο προπονητής. Ο οποίος αποφεύγει τα μεγάλα λόγια. Για τον Νίκολιτς, η ταπεινότητα, η ισορροπία των συναισθημάτων και η λογική «χαμηλά την μπάλα», είναι βασικές αρχές.

Αρχές τις οποίες τις έχει περάσει και στους παίκτες του που βγάζουν τη σωστή νοοτροπία σε κάθε παιχνίδι. Θυμηθείτε, το πως τοποθετείται μετά τα παιχνίδια. Θυμηθείτε, το πως τοποθετούνται οι ίδιοι οι παίκτες του. Ο Νίκολιτς ακόμα και μετά από μια πολύ μεγάλη επιτυχία θα μιλήσει για το… επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί, θα μιλήσει για τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν και θα στείλει το μήνυμα πως η επόμενη μάχη είναι η κρισιμότερη όλων. Αυτήν ακριβώς τη νοοτροπία μεταφέρει και στους παίκτες του σε κάθε στιγμή , σε κάθε προπόνηση. Αυτό ακριβώς είναι και το μυστικό της μέχρι τώρα επιτυχίας.

Η ΑΕΚ από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα πέρασε διάφορα στάδια. Θετικών αποτελεσμάτων αλλά και αρνητικών. Δύσκολων και εύκολων καταστάσεων. Στάδια που η λογική λέει πως θα κληθεί να ξαναπεράσει και στις δυο μορφές τους. Διότι, δεδομένα μέσα στη χρονιά θα ξαναέρθουν και στραβά αποτελέσματα και σκληρές ήττες. Το πως διαχειρίστηκε τους κραδασμούς μέχρι τώρα ο οργανισμός συνολικά αλλά και το πως διαχειρίζεται την επιτυχία, είναι ο οδηγός και για τη συνέχεια.