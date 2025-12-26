Το CFG ανακοίνωσε ότι αποχώρησε από την Μουμπάι Σίτι

Το City Football Group (CFG) ανακοίνωσε (26/12) ότι απέσυρε το μερίδιό του από την Μουμπάι Σίτι εν μέσω αβεβαιότητας για το μέλλον της Ινδικής Super League (ISL).

Το CFG, η οποία κατέχει αρκετές κορυφαίες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Μάντσεστερ Σίτι, απέκτησε το 65% των μετοχών της Μουμπάι το 2019, με την ομάδα να κερδίζει δύο τίτλους πρωταθλήματος.

Ωστόσο, η ISL βρίσκεται σε κατάσταση αβεβαιότητας, με την ομοσπονδία ποδοσφαίρου (AIFF), να αγωνίζεται να βρει έναν νέο εμπορικό εταίρο μετά τη λήξη της 10ετούς συμφωνίας της με τον προηγούμενο.

«Οι ιδρυτές ιδιοκτήτες θα αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο του οργανισμού στο μέλλον», ανέφερε η Μουμπάι σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της.

«Το CFG έλαβε αυτήν την απόφαση μετά από μια ολοκληρωμένη εμπορική αναθεώρηση και υπό το φως της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον της Ινδικής Super League».

Η ISL τέθηκε σε αναστολή τον Ιούλιο, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της σύμβασης της AIFF με τους εμπορικούς της εταίρους, την Football Sports Development Limited, με επικεφαλής την Reliance, αναφέρθηκαν ως η αιτία.

Οι συνομιλίες για την ανανέωση της συμφωνίας του 2010 σταμάτησαν αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας ζήτησε από την AIFF να μην ανανεώσει τη συμφωνία με την FSDL μέχρι να εκδώσει εντολή για ξεχωριστή υπόθεση για την εφαρμογή ενός νέου καταστατικού για την ομοσπονδία.