Τρομερός Τζόλης μοίρασε δύο ασίστ μέσα σε εννέα λεπτά κόντρα στην Γκενκ του Καρέτσα!

Εκπληκτικό παιχνίδι κάνει αυτή την ώρα ο Χρήστος Τζόλης με την Μπριζ κόντρα στην Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς ο Έλληνας εξτρέμ μοίρασε δύο ασίστ μέσα σε 9 λεπτά!

Ελληνικό «εμφύλιο» έχουμε αυτή την ώρα στο Βέλγιο με την Γκενκ του Καρέτσα να υποδέχεται την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και τους δύο Έλληνες εξτρέμ να είναι βασικοί στο ματς.

Ο Τζόλης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το παιχνίδι, καθώς μετράει δύο ασίστ στα πρώτα δύο τέρματα που έχει πετύχει η ομάδα του, ενώ τα κατάφερε όλα αυτά σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Η Μπριζ προηγείται αυτή τη στιγμή με 1-3 μέσα στην έδρα της Γκενκ σε ένα πολύ καλό παιχνίδι με εξαιρετικό ρυθμό και το ελληνικό «στοιχείο» δίνει βροντερό «παρών» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Ο Τζόλης μετράει πλέον 11 γκολ και 15 ασίστ σε 30 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, διανύοντας τρομερή σεζόν.