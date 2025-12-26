Transfermarkt: Αυτοί είναι οι πιο ακριβοί παίκτες στον κόσμο (pic)

Τρεις παίκτες, Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) και Κιλιάν Μπαπέ (Ρεαλ Μαδρίτης) έχουν αξία αγοράς 200 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη ενημερωμένη σχετική κατάταξη που δημοσίευσε η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Transfermarkt.

Ο 22χρονος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Αγγλίας, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, είναι τέταρτος - με χρηματιστηριακή αξία 160 εκατομμυρίων, ενώ ο συμπαίκτης του, Βινίσιους Τζούνιορ, κατατάσσεται πέμπτος με αποτίμηση 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 22χρονος μέσος της Μπαρτσελόνα, Πέδρι, είναι έκτος με χρηματιστηριακή αξία 140 εκατομμυρίων ευρώ, ακολουθούμενος από τον Τζαμάλ Μουσιάλα, το θαύμα της Μπάγερν Μονάχου, στην έβδομη θέση με αξία 130 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτή είναι η αξία και του Μπουκάγιο Σάκα της Άρσεναλ κα του εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου, Μίκαελ Ολίζε, με τον Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα με 120 εκατομμύρια ευρώ. Εννέα άλλοι παίκτες έχουν χρηματιστηριακή αξία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.



Στη λίστα με τους 100 πιο ακριβούς παίκτες στον κόσμο, ο μόνος παίκτης που εμφανίζεται να αγωνίζεται για ομάδα εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης είναι ο επιθετικός της Γαλατασαράι, Βίκτορ Όσιμεν (42ος με 75 εκατομμύρια ευρώ).

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση-10 παίκτες- στους 100 πιο ακριβούς, συνολικής αξίας 1,06 εκατομμυρίων ευρώ. Η Άρσεναλ έχει επίσης 10 αστέρια, αλλά αξίας μόνο 825 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακολουθούν η Παρί Σεν Ζερμέν (9), η Μπαρτσελόνα (8), η Μάντσεστερ Σίτι (8), η Λίβερπουλ (7) και η Μπάγερν Μονάχου (7). Η Τσέλσι είναι η επόμενη με έξι παίκτες, ακολουθούμενη από την Ίντερ με τέσσερις και τη Νιούκαστλ με τέσσερις.