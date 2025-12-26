Το PAOK Academy σε σημαντικό συνέδριο στο Παρίσι

Το PAOK Academy συνεχίζει τις δράσεις του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Αδιαπραγμάτευτη και σταθερή προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ αποτελεί η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών του PAOK Academy. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγή γνώσεων και επαφή με σύγχρονες ποδοσφαιρικές πρακτικές, ο ΠΑΟΚ επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους του, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη και την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους νεαρούς ποδοσφαιριστές του.

Ο τεχνικός διευθυντής των ηλικιακών τμημάτων Κ7 έως Κ12 Ανδρέας Μπαλαμπάνης συμμετείχε στο συνέδριο της EFC στις εγκαταστάσεις της Παρί Σεν Ζερμέν (2 και 3.12). Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που είχε ως στόχο τη σε βάθος κατανόηση της φιλοσοφίας, της δομής και της μεθοδολογίας ενός από τα πλέον σύγχρονα και οργανωμένα αναπτυξιακά μοντέλα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η φιλοσοφία της Παρί Σεν Ζερμέν στον τομέα της ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του παίκτη, την ατομική προσέγγιση και τη σύνδεση της ακαδημίας με την πρώτη ομάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δομή και την οργάνωση της Ακαδημίας, καθώς και στον ρόλο κάθε τμήματος μέσα στο συνολικό αναπτυξιακό πλάνο.

Οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν στη μεθοδολογία προπόνησης, στον σχεδιασμό των προπονητικών μονάδων ανά ηλικιακή κατηγορία και στο πώς προσαρμόζονται οι στόχοι και τα ερεθίσματα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης κάθε ποδοσφαιριστή. Παράλληλα, αναλύθηκε το μοντέλο ατομικής βελτίωσης, με συγκεκριμένα παραδείγματα εξατομικευμένων προγραμμάτων και καθοδήγησης των παικτών.

Σημαντικό κομμάτι της επίσκεψης αποτέλεσε η παρακολούθηση προπονήσεων, όπου δόθηκε η δυνατότητα να παρατηρηθεί στην πράξη η εφαρμογή της προπονητικής φιλοσοφίας της Παρί, η ένταση, η ποιότητα των ασκήσεων και η αλληλεπίδραση προπονητών-παικτών. Παρουσιάστηκε επίσης το σύστημα performance monitoring, μέσα από το οποίο γίνεται η συνεχής αξιολόγηση της αγωνιστικής, σωματικής και ψυχολογικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών, με χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.

Η επίσκεψη στην ακαδημία της Παρί Σεν Ζερμέν αποτέλεσε ένα υψηλού επιπέδου επιμορφωτικό σεμινάριο, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη ακαδημιών, με βάση τα πρότυπα ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού συλλόγου.