«Αρέσει στον Λουίς Ενρίκε ο Καρέτσας» (pic)

Σύμφωνα με γαλλικό Μέσο η Παρί Σεν Ζερμέν και προσωπικά ο Λουίς Ενρίκε παρακουλουθεί από κοντά την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος έχει μπει στην λίστα μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον σπουδαίων κλαμπ της Ευρώπης με τις εμφανίσεις του με την Γκενκ αλλά και την Εθνική ομάδα και ήδη αποτελεί ένα από τα πιο «hot» ονόματα στην ηλικία του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι, οι μόνο μερικές από τις ομάδες που φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωση του.

Σύμφωνα με το γαλλικό Μέσο «foot01» η ομάδα του Λουίς Ενρίκε παρακολουθεί στενά το τελευταίο διάστημα τον νεαρό Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος έχει κάνει το... κλικ στον Ισπανό τεχνικό. Ο Καρέτσας δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Γκενκ έως το 2029, αλλά το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να απασχολήσει «ζεστά» πολλές ομάδες που θα δώσουν «μάχη» για την υπογραφή του.

Η Γκενκ τον κοστολογεί περίπου στα 40 εκατ. ευρώ και δύσκολα θα πέσει κάτω από αυτή την τιμή. Τη φετινή σεζόν ο Έλληνας εξτρέμ μετράει 2 γκολ και 10 ασίστ σε συνολικά 27 συμμετοχές με την ομάδα του Βελγίου, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται από το transfermarkt στα 28 εκατομμύρια ευρώ.