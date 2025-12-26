Με Καρέτσα και Τζόλη στην ενδεκάδα το... ελληνικό ντέρμπι Γκενκ – Κλαμπ Μπριζ

Η Γκενκ φιλοξενεί την Κλαμπ Μπριζ στο κατάμεστο «Κρίσταλ Αρίνα» στις 14:30. Η ομάδα του Καρέτσα βρίσκεται στην έβδομη θέση με 25 βαθμούς, ενώ η Μπριζ έχει σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση και απέχει 13 βαθμούς από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Οι φιλοξενούμενοι στοχεύουν στη νίκη για να μειώσουν τη διαφορά και να παραμείνουν στη μάχη του τίτλου.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Χρήστος Τζόλης, που πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με 11 τέρματα και 12 ασίστ σε 29 συμμετοχές, ξεκινά στην αρχική ενδεκάδα της Κλαμπ Μπριζ.
Βασικός θα είναι και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος μετρά ήδη 2 γκολ και 10 ασίστ σε 27 εμφανίσεις με τη φανέλα της Γκενκ, αποτελώντας σταθερή αξία στο δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας.
First XI of our new coach. 💙#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/vvF2iYJq8Y— KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 26, 2025