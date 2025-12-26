Με Καρέτσα και Τζόλη στην ενδεκάδα το... ελληνικό ντέρμπι Γκενκ – Κλαμπ Μπριζ

Στο Βέλγιο, όπου δεν υπάρχει παύση αγωνιστικής δράσης, η 20ή αγωνιστική της Jupiler League περιλαμβάνει ένα «ελληνικό» ντέρμπι δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων, καθώς Γκενκ και Κλαμπ Μπριζ συναντιούνται έχοντας αμφότερες βασικούς τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Χρήστο Τζόλη.

Η Γκενκ φιλοξενεί την Κλαμπ Μπριζ στο κατάμεστο «Κρίσταλ Αρίνα» στις 14:30. Η ομάδα του Καρέτσα βρίσκεται στην έβδομη θέση με 25 βαθμούς, ενώ η Μπριζ έχει σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση και απέχει 13 βαθμούς από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Οι φιλοξενούμενοι στοχεύουν στη νίκη για να μειώσουν τη διαφορά και να παραμείνουν στη μάχη του τίτλου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Χρήστος Τζόλης, που πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με 11 τέρματα και 12 ασίστ σε 29 συμμετοχές, ξεκινά στην αρχική ενδεκάδα της Κλαμπ Μπριζ.

Your starting XI for today! 👊💙🖤 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 26, 2025

Βασικός θα είναι και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος μετρά ήδη 2 γκολ και 10 ασίστ σε 27 εμφανίσεις με τη φανέλα της Γκενκ, αποτελώντας σταθερή αξία στο δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας.