Transfermarkt: Ο Μουζακίτης 2ος πιο ακριβός παίκτης στον κόσμο, γεννημένος τα Χριστούγεννα (pic)

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο δεύτερος πιο ακριβός παίκτης στον κόσμο που έχει γεννηθεί ανήμερα ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο Έλληνας διεθνής μέσος του Ολυμπιακού έγινε χθες 19 ετών και με εκτιμώμενη αξία 25 εκατομμύρια ευρώ, είναι δεύτερος στην σχετική κατάταξη της εξειδικευμένης ιστοσελίδας Transfermarkt, έχοντας μπροστά του μόνο τον αμυντικό της Γαλατασαράι, Βίλφριντ Σίνγκο από την Ακτή Ελεφαντουστού. Γεννημένος στις 25 Δεκεμβρίου 2000, έχει τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία 28 εκατομμύρια ευρώ.

Το βάθρο ολοκληρώνει ο Εμιλιάνο Μπουέντια, παίκτης της Άστον Βίλα και της Αργεντινής, ο οποίος γεννήθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1996 και έχει τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη συνέχεια, υπάρχει μια τεράστια πτώση στην αξία του επόμενου παίκτη, γεννημένου τα Χριστούγεννα, με τον μέσο της Σταντ Ρεμς, Μόρι Γκμπάνε, να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με χρηματιστηριακή αξία 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Ανμπακάρ Σιλά της Στρασμπρούρ, του οποίου η αξία είναι 3 εκατομμύρια ευρώ και γεννήθηκε το 2002.