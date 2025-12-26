Ρεάλ Μαδρίτης: Εξετάζει αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την «υπόθεση Νεγκρέιρα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «AS», εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην «υπόθεση Νεγκρέιρα».

Όπως αναφέρεται ο σύλλογος, το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου, την παραμονή των Χριστουγέννων, αποκαλύφθηκε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης υπέβαλε νομικό αίτημα με προθεσμία δέκα ημερών, για ελέγχους, εκθέσεις δέουσας επιμέλειας και τιμολόγια για την εξέταση των οικονομικών συναλλαγών της Μπαρτσελόνα από το 2010 έως το 2021, καθώς και προϋπολογισμούς από το 2010 έως το 2018 που περιλαμβάνουν πληρωμές προς τις Dasnil 95, Nilda, Soccercam, Best Norton, Tresep και Radamento, όλες εταιρείες που εμπλέκονται στο σχέδιο διαφθοράς.